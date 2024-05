Avec un gameplay aussi rapide dans XDefiant, une mitraillette fiable comme le MP5A2 peut s’avérer être une menace dominante. Voici donc la meilleure classe du MP5A2 dans XDefiant.

XDefiant propose une tonne d’armes que les joueurs peuvent essayer lors de sa présaison, ainsi que des factions thématiques d’Ubisoft. Parmi elles, nous pouvons retrouver l’emblématique MP5A2.

Voici donc la meilleure classe du MP5A2 dans XDefiant, incluant tous les accessoires méta.

Ubisoft Le MP5A2 est idéal pour les combats à courte et moyenne distance.

Les meilleurs accessoires du MP5A2 dans XDefiant

Canon : Allégé

: Allégé Rail avant : Ultralégère

: Ultralégère Chargeur : Chargeur rapide

: Chargeur rapide Poignée arrière : Poignée allégée

: Poignée allégée Crosse : Rembourrée

Pour cette classe du MP5A2 dans XDefiant, nous avons choisi la combinaison du canon Allégé et du rail avant Ultralégère pour augmenter les vitesses de mouvement et de visée de la mitraillette, vous permettant ainsi de naviguer rapidement sur les cartes et d’exceller dans les combats à courte portée.

Nous avons ensuite équipé la combinaison de la Poignée allégée et de la crosse Rembourrée pour un contrôle supplémentaire du recul et une stabilité de visée, une résistance au flinch et une vitesse de marche améliorée.

Enfin, le Chargeur rapide maintiendra le rythme en offrant une capacité de munitions légèrement supérieure et une vitesse de rechargement accrue.

Le MP5A2 est débloqué dès le début dans XDefiant, vous n’aurez donc pas besoin de compléter des défis pour l’obtenir. Cependant, vous devrez monter de niveau l’arme pour accéder à tous ses accessoires.

Meilleures alternatives au MP5A2 dans XDefiant

Si vous cherchez des alternatives au MP5A2 dans XDefiant, vous devriez essayer d’autres mitraillettes comme le Vector .45 ACP ou le MP7, qui possèdent une cadence de tir incroyablement rapide et une mobilité exceptionnelle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le shooter free-to-play d’Ubisoft, consultez la rubrique XDefiant de notre site.