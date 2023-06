La meilleure classe de l’AK-47 dans XDefiant

On ne va pas se mentir, XDefiant ne serait pas un véritable FPS s’il n’était pas possible de jeter son dévolu sur un AK-47. Même si sur le papier ce n’est pas la meilleure arme du jeu, il existe une classe qui la fait passer d’une arme difficile à manipuler à un fusil d’assaut dévastateur. Voici les accessoires sur lesquels il faut miser pour permettre à l’AK-47 de briller sur le champ de bataille.

Bien qu’XDefiant n’en soit qu’à ses balbutiements, Ubisoft s’est assuré que dès la bêta fermée les joueurs puissent compter sur un arsenal diversifié et personnalisable. En effet, toutes les armes des fusils à pompe aux fusils d’assaut en passant par les snipers peuvent être personnalisées par les joueurs.

Alors qu’il n’est possible d’équiper que cinq accessoires, le tout est de trouver la bonne combinaison. Les joueurs ont peut-être été un peu déçus par la classe initiale de l’AK-47, mais il existe une classe qui peut l’aider à rivaliser avec les meilleures armes de XDefiant.

Même si tous les accessoires et toutes les armes sont disponibles dans la session ouverte, les fans de la Kalashnikov doivent être conscients que une fois que le FPS fera officiellement ses débuts, l’arme pourrait ne plus être accessible d’entrée de jeu.

Cependant, une fois qu’elle sera disponible, il devrait y avoir peu de choses capables d’arrêter un joueur suffisamment compétent avec un AK-47 bien équipé. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Meilleure classe pour l’AK-47 dans XDefiant

Bouche : Booster de bouche

Booster de bouche Canon : Reconnaissance

Reconnaissance Rail avant : PEQ 15

PEQ 15 Lunette : Reflex

Reflex Poignée arrière : Dégainement rapide

Le canon Reconnaissance va permettre de tirer plus rapidement sur les joueurs adverses. Le PEQ-15 va accroître la précision lors du tir à la hanche, ce qui est un élément non négligeable lors de combats à courte portée. Pour ajouter plus de mobilité, la poignée arrière Dégainement rapide est incontournable. Elle aidera à dégainer plus rapidement après un sprint.

Ubisoft

Le Booster de bouche quant à lui est excellent pour augmenter la cadence de tir qui peut également être optimisée en choisissant la lunette Reflex pour une meilleure précision. Si vous préférez plutôt adoucir le recul de l’AK-47, vous pouvez échanger cette dernière pour une Crosse Rembourrée.

Étant donné que la session ouverte de XDefiant vise à permettre aux joueurs de tester les différentes options de l’arsenal, toutes les armes sont déverrouillées dès le début. Toutefois il y a de fortes chances que cela change lors de la sortie officielle du jeu.

Meilleures alternatives à l’AK-47

Une bonne alternative à l’AK-47 est le M4A1 ou l’ACR 6.8. Le M4A1 a moins de puissance de feu, mais il offre définitivement plus de mobilité et de précision. En comparaison, l’AK-47 offre une puissance de feu supérieure, mais il manque de mobilité.