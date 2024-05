XDefiant : comment résoudre les problèmes de FPS, stuttering et lag

Vous souffrez de faible FPS (ou IPS en VF) et de lag en jouant à XDefiant ? Voici les meilleures solutions pour résoudre le problème sur votre PC.

De nombreux joueurs rencontrent des problèmes de faible FPS et de stuttering (ou saccades) dans XDefiant, bien que le jeu n’ait pas des exigences PC élevées. L’optimisation n’est pas mauvaise non plus, mais certaines options et paramètres peuvent limiter les performances de votre PC.

Voici donc comment résoudre les problèmes de faible FPS, stuttering et lag dans XDefiant.

Les meilleures façons de résoudre les problèmes de faible FPS, lag et stuttering dans XDefiant

Ajuster les paramètres en jeu

Les paramètres en jeu de XDefiant sont un facteur important des performances du jeu sur votre PC. Utiliser ces paramètres pour ces réglages spécifiques devrait principalement faire l’affaire :

Activer la latence réduite : Non

: Non Mode de V-Sync : Désactivé

: Désactivé Ombres portées : Tout Bas

: Tout Bas Qualité global des reflets : Bas

: Bas Résolution des ombres ponctuelles : Bas

: Bas Détail des particules : Bas ou Moyen

: Bas ou Moyen Échelle de résolution : 85%

Bien que réduire la plupart des paramètres impacte la fidélité graphique, un gameplay fluide est toujours préféré dans un titre compétitif comme XDefiant. Alternativement, vous pouvez consulter notre guide plus approfondi des paramètres PC de XDefiant qui couvre toutes les options spécifiques et suggère les meilleurs paramètres à utiliser pour obtenir le meilleur taux de rafraîchissement possible.

Ubisoft

Les paramètres liés aux réflexions et aux ombres peuvent être réduits pour améliorer les FPS.

Mettre à jour les pilotes graphiques

Une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir des performances inférieures à la normale dans XDefiant pourrait être à cause de pilotes graphiques obsolètes. Non seulement pour ce jeu, mais pour tout autre titre, des pilotes GPU obsolètes peuvent être un facteur important, alors assurez-vous de les tenir à jour.

Téléchargez GeForce Experience sur NVIDIA.com. Ouvrez GeForce Experience. Cliquez sur l’onglet « Pilotes ». Sélectionnez « vérifier les mises à jour » dans le coin supérieur droit. Suivez les étapes si une mise à jour est disponible.

Cliquez avec le bouton droit sur votre bureau. Sélectionnez Paramètres AMD Radeon. Cliquez sur l’icône Accueil. Sélectionnez « Nouvelles mises à jour » en bas à gauche. Cliquez sur « vérifier les mises à jour ». Suivez les étapes si une mise à jour est disponible.

Utiliser une connexion filaire

Le stuttering ou le lag peuvent souvent être causés par des pics de ping ou une mauvaise connexion internet dans XDefiant. Assurez-vous d’utiliser une connexion filaire à l’aide d’un câble LAN qui se connecte directement de votre routeur à votre PC.

Une fois que vous avez basculé vers une connexion filaire, vous devriez remarquer une amélioration significative de votre vitesse internet et du ping en jeu pendant les matchs en ligne.

Fermer les applications et superpositions en arrière-plan

Assurez-vous qu’aucune application ou autre processus ne fonctionne en arrière-plan quand vous jouez à XDefiant sur votre PC, car cela pourrait être une autre explication au stuttering agaçant dans le jeu. Les applications d’enregistrement d’écran telles que OBS ou GeForce Experience fonctionnant en arrière-plan peuvent également causer une baisse massive des FPS.

Voilà tous nos conseils pour vous garantir un jeu tout en douceur afin de gagner des matchs dans XDefiant sans souffrir de problèmes de performance sur votre PC. Si vous souhaitez en savoir plus sur le shooter free-to-play d’Ubisoft, consultez la rubrique XDefiant de notre site pour plus de guides et actualités.