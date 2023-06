La meilleure classe du M4A1 dans XDefiant

Quel que soit le FPS concerné, le M4A1 est toujours considéré comme un fusil d’assaut fiable et XDefiant ne fait pas exception à la règle. Alors que la session ouverte du FPS de Ubisoft bat son plein, voici les accessoires sur lesquels miser pour tirer votre épingle du jeu avec le M4A1.

Après avoir fait tourner bien des têtes au cours de l’Ubisoft Forward avec une feuille de route des plus alléchantes pour la première année, XDefiant a une nouvelle fois ouvert ses portes, cette fois pour une session ouverte.

La session ouverte de XDefiant a débuté le 20 juin sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, permettant aux joueurs qui avaient profité de la bêta fermée de prendre un peu d’avance. À partir du 21 juin, tous les joueurs qui le souhaitaient ont pu faire leurs premiers pas sur le jeu pour découvrir les factions, les cartes et les multiples armes du FPS.

Sans surprise les fusils d’assaut ont la cote sur XDefiant et quand il s’agit de fusils d’assaut, il n’y a pas plus emblématique que le M4A1. Le classique M4 est un incontournable de la licence Call of Duty, il n’est donc pas surprenant qu’il soit considéré comme une des meilleures armes dans XDefiant, mais pour lui permettre de briller encore faut-il l’équiper des bons accessoires.

Meilleurs accessoires de classe de M4A1 dans XDefiant

Canon : Reconnaissance

Reconnaissance Rail avant : Tactique

Tactique Lunette : Reflex

Reflex Poignée arrière : Bande antidérapante

Bande antidérapante Crosse : Rembourrée

Le M4 est parfait pour éliminer les joueurs adverses à moyenne et longue portée, donc tout se joue sur le contrôle du recul. Le canon Reconnaissance, qui améliore sensiblement la visibilité de la minimap permet d’avoir une meilleure vision d’ensemble.

Le Rail avant Tactique augmente le rétablissement du recul et accélère la vitesse de visée, pour aider à centrer les tirs tout en s’assurant qu’il reste rapide. Bien que la lunette par défaut du M4A1 soit suffisamment solide, l’ajout d’une lunette Reflex offre un peu plus de précision.

Enfin, la bande antidérapante permet de réduire le recul vertical et horizontal du fusil d’assaut, tandis que la crosse rembourrée donne un coup de pouce supplémentaire au contrôle du recul tout en apportant davantage de stabilité. Avec cette classe, le M4A1 est précis comme un laser sans avoir à sacrifier trop de sa vitesse de visée et de sa mobilité.

Le M4A1 est disponible dès le départ dans la session ouverte de XDefiant, il n’y a donc aucune condition préalable à remplir avant de pouvoir l’utiliser. Toutefois cela pourrait changer lors de la sortie officielle du jeu.

Meilleures alternatives au M4A1 dans XDefiant

Si le M4A1 n’est pas vraiment votre tasse de thé, l’ACR 6.8 est un autre excellent fusil d’assaut polyvalent avec très peu de faiblesses. D’autre part, bien que l’AK-47 soit en retrait pour ce qui est de la mobilité, il a suffisamment de puissance de feu pour dominer XDefiant.