Les meilleurs paramètres audio de XDefiant : comment entendre les bruits de pas plus forts

XDefiant est la dernière expérience multijoueur d’Ubisoft et si vous cherchez à prendre l’avantage sur vos adversaires, voici nos recommandations pour les meilleurs paramètres audio à utiliser.

XDefiant se distingue rapidement comme un jeu incontournable dans l’industrie, ce nouveau shooter battant déjà des records d’audience pour Ubisoft et rivalisant avec des jeux comme Apex Legends et Call of Duty.

Comme c’est le cas avec tout nouveau FPS, la communauté travaille déjà dur pour découvrir les meilleures façons d’optimiser l’expérience et déterminer quels paramètres audio, visuels et de manette sont les plus efficaces et utiles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’un des aspects clés lors de la modification du son dans XDefiant est de rendre les mouvements en jeu, en particulier les bruits de pas, plus faciles à entendre, minimisant ainsi le risque que d’autres joueurs et adversaires vous prennent par surprise ou surprennent votre équipe.

Voici donc notre guide complet sur les meilleurs paramètres audio de XDefiant à utiliser et comment ajuster votre audio pour vous assurer d’entendre les bruits de pas plus clairement que jamais.

Ubisoft La sélection des meilleurs paramètres audio dans XDefiant peut constituer un avantage considérable.

Paramètres audio de XDefiant : quel audio privilégier pour optimiser vos performances

Le SFX est la priorité absolue dans XDefiant, car il influence le volume des effets en jeu, tels que les bruits de pas et les coups de feu. Par conséquent, augmenter les paramètres SFX à 100 est essentiel pour ceux qui veulent entendre où se trouvent leurs ennemis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, réduire le volume de la musique pour mettre davantage en avant l’audio SFX et réduire les sons inutiles est également recommandé. Bien que cela puisse augmenter la tension et créer une meilleure atmosphère pour les joueurs, cela peut également masquer des sons importants tels que les bruits de pas et les commandes en jeu.

Paramètres audio de XDefiant : paramètres sonores recommandés

Tout d’abord, nous recommandons d’utiliser des écouteurs ou un casque lorsque vous jouez à XDefiant, car cela permettra une plus grande variété dans l’expérience audio, notamment en ce qui concerne les indices directionnels par rapport à l’utilisation de votre téléviseur ou moniteur pour la sortie audio.

Pour ceux qui utilisent des écouteurs ou un casque, voici les paramètres audio que nous recommandons pour tirer le meilleur parti du son dans XDefiant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Paramètres audio

Volume principal : 90

Volume des dialogues : 70

Volume des effets (SFX) : 100

Volume de l’interface utilisateur (IU) : 10

Volume de la musique : 0

Couper le son lorsque minimisé : Désactivé (PC uniquement)

Bien sûr, un autre aspect important du son pour toute expérience multijoueur est le chat audio, permettant aux joueurs de parler avec leurs coéquipiers. Voici donc les meilleurs paramètres audio pour le chat vocal lorsque vous jouez à XDefiant.

Paramètres du chat vocal

Chat vocal : Oui

Canal du chat vocal : Public

Volume du chat vocal : 70

Sortie du chat vocal : Casque

Microphone : Activé

Mode du chat vocal : Appuyer pour parler

Entrée du microphone : Casque

Seuil d’entrée du microphone : 20

Amplification du volume du microphone : 20

Si vous cherchez à obtenir un avantage supplémentaire dans XDefiant, n’oubliez pas de consulter nos meilleurs paramètres PC, ainsi que de découvrir certaines des meilleures classes du jeu.