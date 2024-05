Combien de personnes jouent à XDefiant en 2024 ?

XDefiant a finalement été lancé le 21 mai avec beaucoup de fanfare, battant même des records de nombre de joueurs pour Ubisoft, mais combien de personnes jouent exactement au jeu ?

Le nouveau FPS d’Ubisoft a déjà attiré des millions de joueurs dès le départ, son gameplay rappelant Call of Duty se révélant déjà être un véritable concurrent du mastodonte d’Activision.

Malgré quelques problèmes de serveurs au début, le jeu s’est relativement bien déroulé pendant sa période de pré-saison, avec un nombre de joueurs déjà impressionnant.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le nombre de joueurs de XDefiant.

Ubisoft

Connaissons-nous le nombre de joueurs de XDefiant ?

Selon les rapports d’Insider Gaming, XDefiant a atteint un pic de 700 000 joueurs simultanés le 27 mai. Le jeu a également rassemblé 500 000 utilisateurs simultanés dans les 24 heures suivant son lancement le 21 mai.

48 heures après le lancement, XDefiant comptait plus de trois millions de joueurs uniques, et une semaine après le lancement, le nombre de joueurs uniques a atteint 7,6 millions et devrait bientôt atteindre les 8 millions.

Tous ces chiffres sont totalisés sur toutes les plateformes, y compris PC, Xbox et PlayStation.

Ubisoft n’a pas encore publié les statistiques elles-mêmes et il n’y a aucun moyen de consulter les statistiques de nombre de joueurs puisque le jeu est uniquement jouable via le client d’Ubisoft, ce qui signifie que les trackers tiers ne peuvent pas consulter les analyses de XDefiant.

Cependant, malgré les chiffres initiaux, la source d’Insider Gaming dit que plusieurs développeurs travaillant sur XDefiant ne prennent pas les chiffres de joueurs uniques trop au sérieux.

À ce stade, ce sont les seuls chiffres disponibles publiquement pour XDefiant. Jusqu’à ce qu’Ubisoft révèle ses statistiques internes, nous ne connaîtrons pas les chiffres exacts du jeu.

