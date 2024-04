Pokémon Go : Tout savoir sur les biomes

Pokémon Go a introduit des biomes dédiés pour différentes zones, mais comment fonctionnent-ils exactement dans le jeu mobile ? Passons en revue tout ce que vous devez savoir sur les biomes de Pokémon Go et leur utilité.

Pokémon Go a récemment annoncé l’événement Redécouvrir Kanto, qui a ajouté de nouveaux biomes au jeu mobile.

Au lieu d’un arrière-plan statique affiché lorsqu’un dresseur rencontre un Pokémon, le décor reflétera désormais l’environnement réel dans lequel se trouve le joueur.

Cependant, les biomes ne se résument pas uniquement à des changements visuels en surface. Examinons en détail tout ce qui concerne les biomes et leur impact sur Pokémon Go.

Pokémon Go : Qu’est-ce que les biomes ?

En termes simples, les biomes sont des modifications du paysage dans Pokémon Go qui reflètent les environs réels du dresseur et peuvent également déterminer quels Pokémon apparaissent à un endroit spécifique.

Par exemple, il est possible que les Pokémon de type Eau apparaissent davantage à la plage, tandis que les types Insecte et Plante pourraient être plus fréquents dans une forêt.

Sur l’écran de capture, l’apparence des biomes peut également varier en fonction de la saison. Au printemps, les dresseurs peuvent voir plus d’arbres à fleurs de cerisier dans les zones boisées, ou l’herbe peut devenir plus jaune en automne.

Pokémon Go : Tous les biomes disponibles

Jusqu’à présent, seulement quatre biomes ont été officiellement confirmés dans Pokémon Go, chacun offrant une apparence distincte des autres. Voici une liste de tous les biomes actuels dans Pokémon Go :

Forêt

Plage

Montagne

Ville

Il semble que les fans puissent également s’attendre à plus de biomes à l’avenir ou à des variations sur les biomes existants, grâce à des captures d’écran partagées par le développeur Niantic.

Parmi ces biomes non encore sortis, on trouve un biome au bord d’un lac, un biome de plaines herbeuses et un type de parc avec des arbres.

Nous mettrons à jour cette section dès que d’autres biomes seront officiellement confirmés.

Pokémon Go : Apparitions sauvages des biomes

Depuis l’événement Redécouvrir Kanto, il est connu que les Pokémon de la première génération apparaissent davantage dans les biomes.

Par exemple, Sabelette, Mélofée et Nosferapti apparaissent plus fréquemment dans les biomes montagneux, tandis que Carapuce, Psykokwak et Otaria sont plus souvent présents à la plage.

À l’avenir, certains Pokémon pourraient n’apparaître que dans des biomes spécifiques, comme Taupikeau qui n’apparaît que dans le biome plage.

Il n’est pas encore clair si cela continuera après la fin de l’événement Redécouvrir Kanto le jeudi 9 mai 2024, ou si ces Pokémon seront remplacés par des Pokémon d’autres générations en fonction de l’événement.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les fonctionnalités des biomes dans Pokémon Go et leur utilité. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

