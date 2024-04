Le meilleur moveset de Gaulet dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Si vous êtes un fan de champignons et souhaitez ajouter le Pokémon de type Plante/Poison Gaulet à votre équipe dans Pokémon Go, voici les meilleurs ensembles d’attaques que vous pouvez lui enseigner pour les combats en PvP et en Raids.

Le champignon, Gaulet, a été introduit dans la franchise dans Pokémon Noir & Blanc et a fait ses débuts dans Pokémon Go lorsque le Pokédex d’Unys a été ajouté en 2019.

Maintenant que son stade précédent, Trompignon, vous pouvez saisir l’opportunité de le faire évoluer en Gaulet et essayer ses meilleurs ensembles d’attaques pour les combats en PvP et en Raids.

Toutes les attaques de Gaulet dans Pokémon Go

Ce grand champignon dispose au total de deux Attaques Immédiates et de trois Attaques Chargées dans le jeu, laissant aux joueurs seulement un petit ensemble de combinaisons à essayer.

Attaques Immédiates de Gaulet :

Feinte (Ténèbres)

Étonnement (Spectre)

Attaques Chargées de Gaulet :

Bomb Beurk (Poison/STAB)

Nœud Herbe (Plante/STAB)

Tricherie (Ténèbres)

Meilleur moveset de Gaulet pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Gaulet en PvP est Feinte comme Attaque Immédiate et Nœud Herbe comme Attaque Chargée.

Feinte offre une couverture décente et des dégâts parmi les deux Attaques Immédiates, donc optez pour elle. Pendant ce temps, vous pouvez choisir Nœud Herbe comme Attaque Chargée en raison de son bon équilibre entre dégâts et coût en énergie.

Les joueurs qui peuvent se permettre une seconde Attaque Chargée devraient choisir Tricherie car, même si c’est l’attaque la moins chère, elle inflige de bons dégâts et offre plus de couverture.

Meilleur moveset de Gaulet pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques pour Gaulet en Raids consiste en Feinte comme Attaque Immédiate et Tricherie comme Attaque Chargée. Même si aucune ne bénéficie de STAB, elles constituent la combinaison la plus stable pour ces types de rencontres.

Étonnement est simplement une mauvaise attaque, donc la seule option pour une Attaque Immédiate semble être Feinte. Quant à l’Attaque Chargée, Tricherie est une attaque décente, en plus d’être la seule de la liste qui fonctionne bien avec Feinte.

Les joueurs à la recherche d’une couverture différente peuvent changer Tricherie pour Nœud Herbe, surtout s’ils adoptent une approche plus défensive.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le meilleur ensemble d’attaques de Gaulet dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

