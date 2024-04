Une mise à jour de qualité de vie dans Pokémon Go dépasse les attentes

Les avatars de Pokémon Go et les récentes améliorations en termes de qualité de vie ont été un énorme point de discorde pour des milliers de joueurs, mais il est difficile de nier que Niantic n’a pas perfectionné une fonctionnalité de qualité de vie.

Des avatars contestables, des bugs étranges avec les copains Pokémon, des appels pour de nouvelles fonctionnalités, et d’innombrables plantages, il est clair que l’objectif de Niantic de “réinventer” l’interface de Pokémon Go n’a pas exactement bien tourné. Naturellement, de telles additions ont laissé la communauté extrêmement en colère.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après tout, ce dont le jeu a besoin, c’est de plus de Pokémon, de nouveaux événements inclusifs, et de moyens de réinventer l’excitation que nous avons tous ressentie lorsque le jeu a été lancé pour la première fois plutôt que de nouveaux avatars qui ne plaisent à personne.

Cependant, malgré toutes les mises à jour discutables, il y a un élément que Niantic a absolument réussi : les nouveaux fonds de capture améliorés.

Avec de magnifiques fonds thématiques, les joueurs voient maintenant de belles fleurs, des arbres détaillés, des bâtiments illuminés, des forêts, et bien plus encore. Il suffit d’un coup d’œil sur ces créations pour tomber amoureux de leur design. C’est un monde loin de la simple teinte verte pour l’herbe et l’arbre unique dont beaucoup sont habitués.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Initialement, la mise en œuvre ne s’est pas bien passée, avec de nombreux rapports de divers plantages et bugs liés aux nouveaux fonds, notamment la pression ajoutée sur la mémoire du téléphone du joueur, des lags incessants et une augmentation de la consommation de la batterie.

Cependant, lors de la récente vague de changements, la plupart de ces problèmes semblent avoir été rectifiés, beaucoup étant maintenant en mesure de profiter des beaux nouveaux designs, bien que certains signalent encore des lags occasionnels.

Les nouveaux fonds sont indéniablement magnifiques et contribuent à ajouter plus d’immersion à votre aventure Pokémon Go. En plus de cela, ils marquent un tournant dans l’avenir du jeu, prouvant que Niantic fait tout son possible pour rendre le jeu esthétiquement et mécaniquement parfait.

L’article continue après la publicité