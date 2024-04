Le meilleur moveset de Lestombaile dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Les dresseurs cherchant à élever le Pokémon Largage, Bombirdier, dans Pokémon Go devraient connaître son meilleur ensemble d’attaques pour les combats PvP et Raid. Analysons toutes ses attaques pour déterminer lesquelles sont les meilleures à utiliser.

Bombirdier a été introduit pour la première fois dans Pokémon Go en 2023, et a fait son apparition dans la série principale à travers Écarlate & Violet.

Connu comme le Pokémon Largage, Bombirdier est un monstre de type Vol/Ténèbres qui ne fait pas partie d’une ligne d’évolution.

Les dresseurs souhaitant utiliser ce Pokémon intimidant dans Pokémon Go peuvent continuer à lire pour découvrir son meilleur ensemble d’attaques pour les combats PvP et Raid.

Toutes les attaques de Bombirdier dans Pokémon Go

Le redoutable Bombirdier dispose de seulement deux Attaques Immédiates et trois Attaques Chargées dans Pokémon Go, réparties entre trois types. Voici son ensemble complet d’attaques :

Attaques Immédiates de Bombirdier

Cru-Ailes (Vol/STAB)

Jet-Pierres (Roche)

Attaques Chargées de Bombirdier

Aéropique (Vol/STAB)

Représailles (Ténèbres/STAB)

Vol (Vol/STAB)

Meilleur moveset de Bombirdier pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Bombirdier dans le contenu PvP est Cru-Ailes comme Attaque Immédiate et Vol et Représailles comme Attaques Chargées.

Le choix de l’Attaque Immédiate devrait être Cru-Ailes, grâce à STAB et à une génération d’énergie plus élevée que sa seule autre option, Jet-Pierres.

Cela dit, Jet-Pierres a une utilité très spécifique, surtout comme contre aux autres types Vol.

La première fente d’Attaque Chargée devrait être attribuée à Vol grâce à son faible coût énergétique et les avantages de STAB. La deuxième fente d’Attaque Chargée devrait aller à Représailles grâce à ses dégâts élevés et sa couverture de type.

Meilleur moveset de Bombirdier pour les Raids

Pour les contenus de Raid, les dresseurs devraient équiper Bombirdier avec Cru-Ailes comme Attaque Immédiate et Vol et Aéropique comme Attaques Chargées.

En général, il est judicieux de conserver un ensemble d’attaques d’un seul type lors des combats en Raid, et Cru-Ailes et Vol sont d’excellentes options pour un Pokémon de type Vol comme Bombirdier.

La deuxième fente d’Attaque Chargée peut confortablement aller à Aéropique grâce à son faible coût énergétique et STAB.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le meilleur ensemble d’attaques de Bombirdier pour les combat en PvP et dans les Raids de Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

