Le meilleur moveset de Miasmax dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Les joueurs souhaitant utiliser le Pokémon de type Poison Miasmax dans les combats PvP ou Raid de Pokémon Go devraient connaître ses meilleurs ensembles d’attaques. Voici la liste complète ainsi que les meilleures combinaisons à essayer.

Miamiasme et son évolution, Miasmax, ont été introduits dans la franchise dans Pokémon Noir & Blanc et sont apparus pour la première fois dans Pokémon Go avec le lancement des Évolutions par échange en 2020.

Si vous voulez combattre avec Miasmax, vous devriez profiter de l’heure vedette de Miamiasme ou le chercher dans les Œufs de 2 km ou les Tâches de Recherche pendant l’événement de la Semaine Environnement. Une fois évolué, voici les meilleurs ensembles d’attaques que vous devriez enseigner à Miasmax.

Toutes les attaques de Miasmax dans Pokémon Go

Ce Pokémon, qui ressemble à des déchets, dispose d’un total de trois Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans le jeu, laissant aux joueurs un ensemble décent de combinaisons à essayer.

Attaques Immédiates de Miasmax

Harcèlement (Insecte)

Bélier (Normal)

Acide (Poison/STAB/Légendaire)

Attaques Chargées de Miasmax

Canon Graine (Plante)

Détricanon (Poison/STAB)

Plaquage (Normal)

Bombe Acide (Poison/STAB)

Meilleur ensemble d’attaques de Miasmax pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques que les joueurs peuvent enseigner à Miasmax pour les rencontres PvP consiste à utiliser Harcèlement comme Attaque Immédiate et Plaquage comme Attaque Chargée.

Aucune des Attaques Immédiates de Miasmax ne bénéficie de STAB, donc optez pour Harcèlement, car elle inflige plus de dégâts que Bélier et se charge plus rapidement.

Bien que Miasmax dispose de deux Attaques Chargées de type Poison, aucune n’est assez bonne. Bombe Acide peut être économique, mais ses dégâts sont trop faibles, et Détricanon a des dégâts impressionnants, mais il est trop coûteux. De plus, les deux sont trop lents. Optez plutôt pour Plaquage qui est bon marché, puissant et rapide.

Il est à noter que vous pouvez utiliser Détricanon comme une Attaque Chargée secondaire pour infliger d’importants dégâts ou opter pour Canon Graine pour la couverture.

Meilleur ensemble d’attaques de Miasmax pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques pour Miasmax dans les combats de Raid inclut Harcèlement comme Attaque Immédiate et Détricanon comme Attaque Chargée.

Comme mentionné ci-dessus, Harcèlement est la meilleure Attaque Immédiate que Miasmax possède, donc utilisez-la. Pour l’Attaque Chargée, vous pouvez opter pour Détricanon pour ajouter des dégâts supplémentaires au mouvement déjà puissant.

Pour une approche plus défensive, remplacez Détricanon par Canon Graine car il offre une bonne couverture contre les mouvements de type Sol. De plus, en tant que mouvement à 3 barres, il est plus accessible.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs ensembles d'attaques de Miasmax dans Pokémon Go.

