Journée Encens Rapion sur Pokémon Go : Date, bonus…

Une Journée Encens se prépare sur Pokémon Go, dédiée à Rapion et aux Pokémon de type Insecte et Poison. Découvrez le programme complet de l’événement.

La Journée Encens est un événement immanquable sur Pokémon Go. Lorsque Niantic organise ce genre d’event, un Pokémon particulier profite d’un taux d’apparition augmenté lors de l’utilisation d’Encens.

Le prochain Pokémon qui aura droit à sa Journée Encens n’est autre que Rapion, le petit monstre Poison et Insecte de 4ème génération, plus connu pour son évolution Drascore. Cet événement est aussi l’occasion idéale pour obtenir Rapion shiny. En effet, ce dernier aura un taux d’apparition chromatique augmenté. De plus d’autres Pokémon de type Insecte et Poison seront attirés par l’Encens durant l’event.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine Journée Encens de Pokémon Go.

Sommaire

La Journée Encens dédiée à Rapion se déroulera le samedi 21 octobre 2023. Contrairement à ce que le nom de l’événement laisse penser, la Journée Encens ne dure que quelques heures, alors mieux vaut ne pas rater le coche.

La Journée Encens débutera à 11h (heure locale) et se terminera à 17h (heure locale).

Pour profiter au maximum de l’événement, pensez à faire le plein de Poké Balls et d’Encens, mais aussi à transférer les Pokémon dont vous n’avez pas besoin afin de faire de la place aux dizaines de Rapion que vous rencontrerez.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pokémon attirés par l’Encens lors de la Journée Encens Rapion

Pendant toute la durée de l’événement, Rapion sera attiré par l’Encens, profitera d’un taux d’apparition augmenté ainsi que d’un taux d’apparition shiny augmenté. En utilisant un Encens, vous pouvez donc vous attendre à rencontrer beaucoup de petits scorpions.

D’autres Pokémon de type Insecte et Poison seront de la partie et viendront à votre rencontre si vous utilisez de l’Encens. À chaque heure, Pokémon Insecte et Poison alterneront. En voici la liste

Pokémon Insecte (11h à 12h, 13h à 14h et 15h à 16h)

Pokémon Shiny disponible Chenipan Oui Aspicot Oui Scarabrute Oui Yanma Oui Chenipotte Oui Sovkipou Non Insécateur (rare) Oui Araqua (rare) Oui

Pokémon Insecte (12h à 13h,14h à 15h et 16h à 17h)

Pokémon Shiny disponible Abo Oui Nosferapti Oui Gloupti Oui Moufouette Non Cradopaud Oui Venalgue Oui Tadmorv d’Alola (rare) Oui Miamiasme (rare) Oui

Bonus de la Journée Encens Rapion

Voici les bonus qui seront actifs durant toute la durée de l’événement :

L’Encens est plus susceptible d’attirer Rapion.

Plus de chances de rencontrer un Rapion chromatique.

L’Encens d’aventure quotidienne dure deux fois plus longtemps lorsqu’il est activé pendant l’événement.

Promotion sur l’Encens dans la boutique

Que serait une Journée Encens sans Encens, pas vrai ? Afin que tous les joueurs puissent profiter de la fête, chaque dresseur pourra acheter un lot de 1 Encens pour 1 PokéPièces dans la boutique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rencontres d’Étude de terrain pendant la Journée Encens Rapion

Pendant l’événement, des tâches d’Étude de terrain vous demanderont d’attraper des Pokémon de type Insecte et Poison. Complétez ces tâches pour rencontrer des Rapion, gagner des Poussières d’Étoile, des Hyper Balls…

En attendant la Journée Encens Rapion, pourquoi ne pas jeter un œil à nos autres guides Pokémon Go ?

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain