Comment battre Entei Obscur dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres

Pokémon Go mettra en vedette le légendaire Entei lors des prochains week-ends de Raids Obscurs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les faiblesses et les meilleurs contre de cette créature de type Feu.

Entei, l’intimidant, est l’une des Bêtes Légendaires introduites dans la Génération 2 et est donc très recherché par les joueurs et les collectionneurs.

Ceux qui cherchent à compléter leur Pokédex ou à dominer le mode compétitif dans Pokémon Go pourraient vouloir capturer Entei Obscur maintenant qu’il revient très bientôt dans les Raids Obscurs.

Pour vous aider, voici les meilleurs contres que vous pouvez utiliser pour exploiter les faiblesses du légendaire en combat.

Niantic

Faiblesses d’Entei Obscur dans Pokémon Go

Entei est un Pokémon de type Feu pur, ce qui signifie qu’il est faible face aux attaques de type Sol, Roche et Eau. Vous pouvez donc en choisir quelques-uns pour les utiliser en combat et réduire rapidement ses PV.

Cependant, en pensant aux types secondaires, sachez qu’il prend moins de dégâts des attaques de type Insecte, Fée, Feu, Plante, Glace et Acier, donc évitez de les utiliser.

Contres d’Entei Obscur dans Pokémon Go

Voici les meilleurs contres à utiliser contre Entei Obscur :

POKÉMON MEILLEUR MOVESET Primo-Kyogre Cascade & Onde originelle Primo-Groudon Tir de Boue & Lame Pangéenne Méga-Laggron Pistolet à O & Hydroblast Méga-Carchacrok Tir de Boue & Pouvoir Antique Méga-Tortank Pistolet à O & Hydroblast Rhinastoc Obscur Coud’Boue & Roc-Boulet Aligatueur Obscur Pistolet à O & Hydroblast Démétéros Forme Totémique Tir de Boue & Typhon Pyrosable Rexillius Jet-Pierres & Laser Météore Clamiral Cascade & Hydroblast

Nous avons inclus un mélange de Méga, Légendaires, Obscurs et de Pokémon plus communs dans le tableau ci-dessus pour qu’il y ait quelque chose pour les dresseurs de tous niveaux.

Si vous n’avez aucun des Pokémon mentionnés ci-dessus, utilisez simplement vos membres d’équipe les plus puissants de type Eau, Sol ou Roche pour vaincre Entei Obscur.

Dans Pokémon Go, la seule façon pour les joueurs d’obtenir Entei Obscur est de passer par les Raids Obscurs. Ils doivent d’abord le vaincre dans les Raids Obscurs 5 étoiles, puis le capturer en utilisant les Honor Balls données après la rencontre.

Heureusement pour eux, les rotations de Raids récentes ramènent Entei OBSCUR tous les week-ends de juillet. Cela signifie qu’il y aura de nombreuses occasions pour les joueurs d’en attraper un.

Auparavant, Entei Obscur apparaissait comme le Pokémon final de Giovanni lors de la rencontre avec le leader de la Team GO Rocket, et les joueurs pouvaient le sauver après avoir vaincu le Boss. Il a également fait des apparitions spéciales dans la nature et les tâches de recherche lors d’événements comme le Go Tour Johto en 2022.

Entei Obscur peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Les dresseurs seront ravis d’apprendre que la version Shiny d’Entei Obscur est actuellement disponible dans Pokémon Go.

La forme Shiny d’Entei a été introduite dans le cadre d’un défi de Raid spécial en 2019 et les joueurs participant aux Raids Obscurs de juillet 2024 auront de nombreuses occasions d’en trouver un pour eux-mêmes.

Pour repérer Entei Obscur Shiny, vous devez prêter une attention particulière au visage de la créature, car la teinte rouge habituelle autour de ses yeux deviendra grise.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les faiblesses d’Entei Obscur et les meilleurs contres dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic ci-dessous :

