L’engouement pour Mewtwo Obscur révèle que Pokémon Go reste très vivant

Les fans de Pokémon Go pourraient être frustrés par les pratiques de monétisation du jeu, mais les gens se présentent toujours en masse pour les événements en direct, surtout s’ils ont une chance d’attraper un Pokémon Légendaire Obscur.

Dans Pokémon Go, si les joueurs veulent participer à un Raid Obscur, ils doivent se rendre à l’Arène en personne, car ils ne peuvent pas utiliser de Passe de Raid à Distance. Comme les Raids Obscurs ont tendance à présenter des Pokémon incroyablement puissants, les joueurs augmentent considérablement leurs chances en combattant ensemble.

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a partagé une image de fans se rassemblant à Prague. Environ 300 personnes sont réunies pour affronter Mewtwo Obscur dans un Raid, ce qui montre que même après toutes ces années, les fans se rassemblent toujours pour des Pokémon rares.

“Ouais, j’ai vécu la même expérience,” a dit un fan, “j’habite en centre-ville donc je me suis promené jusqu’à un raid de Mewtwo à côté de mon appartement et je me suis assis sur un banc. Juste au moment où l’œuf éclosait, un grand groupe de raiders est arrivé de l’autre côté de la route.”

Les pauvres fans de Pokémon Go à la campagne ont été stupéfaits par la photo. “Les joueurs ruraux ne peuvent pas comprendre cette image,” a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté : “Je vis dans une petite ville, et cela ne se passe vraiment pas ici non plus.”

“J’ai rejoint un merveilleux groupe de personnes aujourd’hui,” s’est remémoré un joueur, “Et même si nous n’étions pas autant, je pense que nous étions 18 à un moment. J’ai fini avec mon premier Pokémon Légendaire Obscur shiny, et un Mewtwo Obscur avec 6/6/6 !”.

Un autre joueur a écrit : “Moi et mon enfant avons fini par aller à un centre commercial et avons obtenu 3 Mewtwo d’affilée avec un groupe de 17 inconnus. Puis je ne sais comment, ma femme et moi en avons battu un au parc aujourd’hui, haha.”

Pokémon Go existe depuis près d’une décennie maintenant, et beaucoup de gens ont dit que le jeu était mort ou sur le point de mourir à tout moment. Cependant, l’envie de contenu Pokémon est réelle, surtout alors que nous attendons jusqu’à 2025 pour le prochain jeu principal, donc les fans se présenteront toujours en personne pour un Pokémon rare s’ils le veulent vraiment.

