Les joueurs de Pokémon Go dénoncent l’absence notable de formes spéciales

Depuis le lancement de Pokémon Go en 2016, Niantic a ajouté une multitude de Pokémon spéciaux au jeu, mais selon les joueurs, il reste encore du travail à faire.

Le Pokédex présente encore quelques lacunes évidentes, notamment une forme alternative de l’oiseau légendaire, Lugia.

Les Pokémon Obscurs sont disponibles dans Pokémon Go depuis 2019, mais un joueur sur Reddit espère toujours qu’une variante de Lugia Obscur, vue dans Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres, finira par faire son apparition dans le jeu mobile.

La conversation a commencé par une simple question. L’auteur original a demandé à la communauté quelles formes spéciales ils aimeraient voir dans le jeu, avant d’ajouter « Pour moi, c’est à 100% Lugia Obscur… ça m’a surpris qu’ils ne l’aient pas fait lorsque les Pokémon Obscurs ont été initialement introduits puisqu’il existait déjà. »

Naturellement, les réponses à l’auteur ont montré de la solidarité dans l’espoir que la forme sinistre de Lugia atteigne Pokémon Go. « Pour de vrai. J’ai souhaité cette version depuis que les Obscurs sont apparus dans Pokémon Go », a déclaré un utilisateur.

« Lugia Obscur n’est pas encore dans le jeu ? Quel est l’intérêt d’avoir des Pokémon Obscurs sans leur version ultime ? » a ajouté un autre.

Un autre utilisateur a suggéré comment Niantic pourrait ajouter Lugia Obscur à l’avenir :

« Une fois que Le Souffle des Ténèbres est sorti, Lugia aurait dû avoir sa forme Shiny ou en avoir deux. Maintenant que nous avons des formes de différentes régions, je dirais de faire de Lugia Obscur une forme régionale échangeable où il pourrait être plus attaquant en termes de statistiques au lieu d’un tank massif dans sa forme régulière. »

D’autres ont profité de l’occasion pour présenter leurs demandes personnelles.

« Tous les spéciaux de l’anime. Onix de Cristal, Papilusion femelle rose, Sabelette étanche, Onix géant, etc. », a déclaré l’un d’eux, en référence aux premiers épisodes de la série animée.

« Le fait que nous n’ayons jamais eu Onix de Cristal est fou pour moi. De même avec Lugia Obscur de Pokémon XD », a opiné un joueur surpris par l’absence continue des deux.

« Étant donné qu’ils ont fait Mewtwo en Armure, je suis surpris qu’ils n’aient pas fait Mewtwo Obscur en lien avec Pokkén Tournament. »

Malheureusement, les souhaits et les rêves restent des souhaits et des rêves. Niantic n’a jamais indiqué que l’un des éléments ci-dessus se dirigeait vers Pokémon Go.

Le développeur a tendance à introduire des Pokémon spéciaux comme ceux-ci dans le cadre d’événements à durée limitée, donc si Lugia Obscur, Papilusion rose et Onix de Cristal font un jour leur apparition dans Pokémon Go, vous pouvez vous attendre à une grande annonce pour accompagner leur arrivée.