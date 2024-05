Comment battre Suicune Obscur dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres…

The Pokémon Company

Voici tout ce que vous devez savoir sur les faiblesses et les meilleurs contres de Suicune Obscur dans Pokémon Go, y compris quels Pokémon contrent efficacement le Légendaire Obscur.

Bien que Suicune Obscur ne soit pas le Pokémon de type Eau le plus puissant disponible, il peut encore être redoutable étant donné sa stature (#134 en Ligue Master selon PvPoke) et ses attributs.

Si vous vous demandez comment vaincre Suicune Obscur, vous aurez besoin de Pokémon puissants comme Méga-Jungko et Câblifère.

The Pokémon Company

Faiblesses de Suicune Obscur dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Eau pur, Suicune est faible face aux attaques de type Plante et Électrik. Cependant, il subit moins de dégâts des mouvements de type Feu, Glace, Acier et Eau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Contres de Suicune Obscur dans Pokémon Go

Voici les meilleurs contre-attaquants à utiliser contre Suicune Obscur :

Pokémon Set d’attaques Méga-Jungko Taillade & Végé-Attaque Katagami Tranch’Herbe & Lame-Feuille Élekable Obscur Éclair & Éclair Fou Câblifère Éclair & Coup d’Jus Raikou Obscur Change-Éclair & Éclair Fou Méga-Élecsprint Crocs Éclair & Éclair Fou Zekrom Rayon Chargé & Éclair Croix Électhor Obscur Éclair & Tonnerre Magnézone Obscur Change-Éclair & Éclair Fou Méga-Florizarre Fouet Lianes & Végé-Attaque

Si vous n’avez aucun des Pokémon mentionnés ci-dessus, nous vous recommandons d’amener vos attaquants de type Électrik ou Plante les plus forts pour vaincre Suicune Obscur.

Suicune Obscur est présent pendant certains week-ends de Raids Obscurs. Tentez votre chance d’attraper ce Pokémon Légendaire de type Eau !

Suicune Obscur peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny de Suicune Obscur est actuellement disponible dans Pokémon Go. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un exemplaire chromatique lors des Raids Obscurs.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les faiblesses et les meilleurs contre-attaquants de Suicune Obscur dans Pokémon Go. Pour plus de guides sur ce jeu mobile, consultez notre contenu ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain