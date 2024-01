Des joueurs Pokémon Go découvrent un problème majeur avec les Pokémon Obscurs

Depuis l’introduction des Pokémon Obscurs dans Pokémon Go, ces contreparties sombres des créatures habituelles sont devenues essentielles au combat, mais les fans se demandent si les statistiques sont truquées.

Il y a déjà beaucoup de Pokémon à capturer dans Pokémon Go, mais l’ajout de Pokémon Obscurs a annoncé un nouveau type de Monstre de Poche, avec un avantage unique en combat.

Si tu parviens à trouver et à combattre l’un des sbires Rocket ou un des boss comme Giovanni de Pokémon Go, tu gagnes la chance de capturer un Pokémon Obscur.

Ces versions de Pokémon présentent un tourbillon violet d’énergie maléfique, des yeux rouges vifs et une statistique d’attaque élevée, les rendant parfaits pour les Raids Obscurs de Pokémon Go et le PvP. Mais, ils ne sont pas tous égaux, et les joueurs doivent encore espérer en trouver un avec des IV impressionnants dès le départ.

Pour certains fans, la course pour trouver des Pokémon Obscurs avec de bonnes statistiques est un défi de taille, et plusieurs joueurs enthousiastes ont partagé leurs données sur Reddit dans l’espoir de découvrir s’il y a quelque chose de suspect.

Les joueurs de Pokémon Go argumentent que les Pokémon Obscurs sont défectueux

Le joueur de Pokémon Go DanielHorta10 a posté sur Reddit, avec le commentaire “La disparité dans la distribution des IV des Pokémon obscurs semble buggée.” Ils argumentent qu’en comparaison avec les Pokémon réguliers, les Pokémon Obscurs semblent généralement avoir des statistiques inférieures en moyenne.

Développant leur opinion, ils ajoutent, “Les Pokémon Obscurs semblent être buggés, avec leurs IVs se trouvant plus fréquemment sur le plancher inférieur, en dessous de 15/45, soit moins de 33%.”

Ils ont ensuite commenté, “Cela me semblait bizarre, donc j’ai fait une capture d’écran des IVs des 50 derniers Pokémon Obscurs que j’ai capturés et j’ai découvert que la moyenne de leur distribution d’IVs était de 12/45.”

Avant de finalement ajouter, “Suis-je juste malchanceux ? Avez-vous capturé significativement plus de Pokémon Obscurs à faibles IV récemment ?” Plusieurs personnes sont d’accord dans les commentaires, cependant, certains commentaires ne sont pas d’accord ni avec l’idée ni avec la méthode de test.

Une personne ajoute en dessous, disant “J’ai capturé plus de 50 Minidraco obscurs, et pas un seul 3 étoiles. (Je serais heureux avec n’importe quel 3 étoiles !)” Tandis qu’une autre personne argumente le point, disant, “J’ai toujours pensé que les Pokémon Obscurs avaient en moyenne des IVs plus bas.. cela ne signifie pas qu’ils sont buggés, peut-être que c’est intentionnel.”

Plus tard dans le fil, un autre joueur de Pokémon Go ajoute à la conversation, disant “si tu veux, je peux te donner un échantillon de quelques centaines voire mille.” Puis, ils ont partagé un ensemble conséquent de données examinant les IVs de beaucoup plus de Pokémon Obscurs.

Les joueurs de Pokémon Go ont poussé l’analyse encore plus loin, avec un commentaire ajoutant “Voici l’analyse sur les plages d’IV par WB de l’OP. Ils sont tous d’accord que les statistiques sont uniformément distribuées” Finalement, un autre commentaire ajoute, “la distribution des IV est assez claire, c’est une distribution normale.”

Il semble donc que le post original était mal orienté, et un rappel qu’une mauvaise série de chance ne signifie pas que le jeu est cassé. La chance ne s’accumule pas, donc parfois ce n’est rien de plus qu’une question d’attente. Espérons qu’ils auront plus de chance lors de la prochaine Journée Communauté de Pokémon Go.