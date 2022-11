Comment obtenir Mordudor Forme Marche dans Pokémon Go

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le nouveau Pokémon Spectre Mordudor a été révélé après avoir été teasé dans Pokémon Go. Découvrez quand et comment obtenir Mordudor.

Après la récente Journée Communauté Minidraco dans Pokémon Go, les dresseurs ont remarqué la présence de mystérieux Pokéstops dorés. Ces derniers donnaient d’étranges pièces lorsqu’il étaient tournés.

Après deux jours à jouer aux devinettes, les dresseurs de Pokémon Go ont finalement découvert l’origine de ces pièces : elles appartiennent à Mordudor, une toute nouvelle créature Spectre qui fera son apparition dans Pokémon Écarlate et Violet.

The Pokémon Company Mordudor dispose d’une Forme Marche et d’une Forme Coffre

Il a d’ores et déjà été annoncé que Mordudor apparaitrait dans Pokémon Go sous sa forme marche. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur ce spectre avare.

Suite à la révélation de Mordudor, The Pokémon Company a annoncé que la créature sera également présente dans Pokémon Go.

Dans un billet de blog sur le site officiel de Pokémon Go, on apprend ainsi que l’application mobile pourra être liée avec Pokémon Écarlate et Violet. Une action qui sera indispensable pour obtenir Mordudor Forme Marche.

“Les jeux Nintendo Switch, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, dont la sortie est prévue le vendredi 18 novembre 2022, seront liés à Pokémon GO.

Lier ces jeux vous permettra d’attraper Mordudor (Forme Marche) dans Pokémon GO. Cette fonctionnalité est prévue pour 2023, donc restez à l’écoute pour plus d’informations.”

Malheureusement, il faudra donc attendre encore quelques mois pour ajouter Mordudor à votre collection. Néanmoins, ce lien entre Pokémon Go et Pokémon Écarlate & Violet pourrait s’avérer être extrêmement bénéfique pour les fans inconditionnels. Qui sait, d’autres nouveaux Pokémon de Génération 9 pourraient arriver sur Pokémon Go plus vite qu’on n’oserait l’espérer ?