Les fans de Pokémon Go critiquent les dernières récompenses de la Team GO Rocket

Un récent remaniement des équipes et des récompenses de la Team GO Rocket dans Pokémon Go a divisé les fans, certains trouvant le nouveau pool de Pokémon décevant, tandis que d’autres se réjouissent des changements.

L’une des fonctionnalités les plus excitantes de Pokémon Go vient de recevoir une mise à jour, puisque les leaders de la Team GO Rocket et les sbires ont tous été modifiés, ce qui signifie un nouveau lot de Pokémon à combattre et à capturer, et même quelques nouveaux Pokémon Obscurs shiny à trouver (si vous avez de la chance).

Cependant, malgré d’importants changements apportés à Giovanni, Arlo, Sierra, Cliff et aux sbires de la Team GO Rocket, de nombreux fans sont mécontents des nouvelles modifications, qualifiant la sélection de Pokémon capturables de « décevante » dans un récent post sur Reddit.

Le joueur de Pokémon Go u/Entire_Pineapple4732 a partagé le post original, accompagné du commentaire, « Ils doivent plaisanter… Pas un seul Pseudo-légendaire ? » Ils font référence aux nouvelles récompenses pour avoir battu les bosses de la Team GO Rocket Cliff, Sierra et Arlo, qui sont maintenant Machoc, Cacnea et Kraknoix.

D’autres joueurs de Pokémon Go partagent leur déception dans les commentaires, une personne ajoutant, « Cacnea est le pire lol Arlo s’est fait troller ». Pendant ce temps, un autre utilisateur répond, « enfin Arlo reçoit quelque chose d’aléatoire à nouveau ».

Cependant, tout le monde n’est pas déçu par les nouveaux choix, de nombreux fans se réjouissant de la chance de capturer un Kraknoix Obscur, et bien sûr, le Kraknoix Obscur Chromatique est également une possibilité. Une personne dit, « Je suis assez excité à l’idée d’avoir l’opportunité d’obtenir un Kraknoix Obscur shiny ».

Enfin, une autre personne demande, « Qu’est-ce qui vous a donné l’idée qu’au moins l’un d’entre eux doit avoir un pseudo-légendaire ? Cela n’a jamais été établi comme une règle. En fait, le premier trio de Chromatiques Obscurs était Miaouss, Farfuret et Insécateur. »

Il est clair que battre les leaders de la Team GO Rocket demande beaucoup d’efforts, mais l’augmentation des chances d’obtenir des Chromatiques et les Pokémon amusants à capturer – même s’ils ne sont pas aussi puissants que certains – restent tout de même un bonus que la communauté semble apprécier.

