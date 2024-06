Comment battre Ho-Oh dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres

The Pokémon Company

Les dresseurs qui ont joué à la version Or, ou à son remake HeartGold, reconnaîtront le Pokémon Arc-en-ciel, Ho-Oh, en tant que légendaire des jaquettes de ces titres.

Ce Pokémon de type Feu/Vol a une apparence majestueuse et une puissance redoutable et tous les joueurs qui souhaitent ajouter ce puissant légendaire à leur équipe dans Pokémon Go ont de la chance, car il revient dans les Raids 5 étoiles.

Passons en revue tout ce que vous devez savoir pour préparer le raid de Ho-Oh, y compris ses faiblesses et les meilleurs Pokémon pour le contrer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pokémon Company

Faiblesses de Ho-Oh dans Pokémon Go

Ho-Oh est un Pokémon de type Feu/Vol, ce qui signifie qu’il est faible face aux attaques de type Roche, Eau et Électrik. Les joueurs doivent donc baser leur stratégie autour des Pokémon de ces types.

Cela signifie que le légendaire est résistant aux attaques de type Sol, Combat, Acier, Feu, Fée, Insecte et Plante. Les dresseurs doivent donc éviter d’utiliser ces types d’attaques, car elles ne seront pas très efficaces.

Contres de Ho-Oh dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres que vous pouvez utiliser lors du combat :

POKÉMON MEILLEUR MOVESET Méga-Diancie Jet-Pierres & Lame de Roc Méga-Ptera Jet-Pierres & Lame de Roc Méga-Tyranocif Anti-Air & Lame de Roc Charkos Obscur Anti-Air & Lame de Roc Rhinastoc Obscur Anti-Air & Roc-Boulet Galeking Obscur Anti-Air & Rayon Météore Terrakium Anti-Air & Lame de Roc Rexillius Jet-Pierres & Rayon Météore Gigalithe Anti-Air & Rayon Météore Dragmara Jet-Pierres & Rayon Météore

La liste ci-dessus comprend un mélange de Méga-Pokémon, de légendaires, de Pokémon obscurs et standards, afin qu’il y ait des options pour chaque dresseur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien sûr, ces Pokémon doivent encore être entraînés et connaître les bons mouvements si vous voulez vaincre Ho-Oh dans les Raids 5 étoiles.

En tant que légendaire, Ho-Oh ne peut être obtenu que par des combats de Raid dans Pokémon Go.

Après l’avoir vaincu dans un combat de Raid, les dresseurs peuvent attraper Ho-Oh et l’ajouter à leur équipe.

Ho-Oh peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Ho-Oh peut être Shiny dans Pokémon Go, et les fans qui affrontent ce légendaire dans les raids 5 étoiles auront une chance de rencontrer sa version Shiny.

Ho-Oh Shiny a été introduit dans le jeu mobile le 19 mai 2018, dans le cadre du Raid Battle Bonus Challenge. Ho-Oh Shiny prend une apparence plus dorée, avec sa crête, son bec et ses plumes de queue devenant argentés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir pour vaincre Ho-Oh dans les raids 5 étoiles. Pour en savoir plus sur Pokémon Go, consultez nos guides :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain