Événement Horizons Solstice sur Pokémon Go : Dates, Mimantis shiny, Cosmog…

Pokémon Go a dévoilé le programme de l’événement Horizons Solstice, avec la grande première de Mimantis shiny et le retour de Cosmog. Voici tout ce que vous devez savoir.

La nouvelle saison de Pokémon Go, Gemmes cachées, a débuté le 1er juin 2023, et voit déjà s’enchaîner les événements passionnants.

Voici tout ce que nous savons à ce sujet, y compris les dates, les horaires, les bonus et toutes les nouveautés apportées par l’événment.

Niantic Cosmog est de retour avec l’event Horizons Solstice

Selon le blog de Pokémon Go, Horizons Solstice commencera le vendredi 16 juin 2023 à 10h et se terminera le dimanche 25 juin 2023 à 20h, heure locale.

Pokémon sauvages

Durant l’événement, les rencontres sauvages diffèreront le jour et la nuit.

Pokémon sauvages durant la journée

Coxy*

COrnèbre*

Solaroc*

Baudrive*

Chacripan*

Larveyette

Doudouvet*

Chlorobule

Mimantis*

Farfuret de Hisui (Rencontre rare)

Pokémon sauvages durant la nuit

Mystherbe*

Mimigal*

Feuforêve*

Séléroc*

Moufouette

Venipatte*

Trompignon*

Brocélôme

Mimantis*

Farfuret*

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Raids

Voici les Pokémon qui seront disponibles en Raids pendant l’événement :

Raids à une étoile

Farfuret*

Farfuret de Hisuis

Rocabot*

Mimantis

Raids trois étoiles

Noarfang

Mentali

Noctali

Étouraptor

Raids légendaires (cinq étoiles)

Zéroïd*

Méga-Raids

Méga-Jungko*

Les Pokémon marqués d’un * peuvent apparaître en version shiny

Rencontres de missions d’Étude de terrain

Des tâches d’Étude de terrain sur le thème de l’événement seront disponibles à partir des PokéStops du monde entier. Parmi d’autres récompenses, vous pourriez avoir la chance de rencontrer un Mimantis… et peut-être même sous sa forme shiny !

Bonus de l’événement

Durant l’événement, les dresseurs auront accès aux bonus suivants :

Poussière Étoile de capture ×2

Solaroc et Séléroc apparaîtront où que vous soyez

Défi de collection

Il y aura un défi de collection pendant l’événement Horizons Solstice. Les dresseurs qui le complèteront recevront de la poussière d’étoiles et une rencontre avec un Mimantis.

Étude spéciale Cieux étoilés

Pour les dresseurs de niveau cinq et plus, Pokémon Go propose une Étude spéciale qui permettra une rencontre avec Cosmog pour la seconde fois dans le jeu.

Accéder à cette Étude demande néanmoins de posséder un billet, disponible à la vente dans la boutique Pokémon Go entre le 16 et le 25 juin 2023.

Offensive Team Go Rocket

À partir du 21 juin 2023, la Team Go Rocket prendra à nouveau le contrôle du jeu. Ce sera l’occasion idéale pour en découdre avec les sbires et chef de la Team Go Tocket, qui seront évidemment accompagnée de leurs nouvelles équipes.

Ce mini-event verra aussi l’arrivée en jeu de Pandespiègle shiny, mais aussi de Regirock obscur dans l’équipe de Giovanni.

