Offensive Team Go Rocket sur Pokémon Go : Dates, Regirock Obscur, Pandespiègle shiny…

La Team Go Rocket s’apprête à passer à l’offensive sur Pokémon Go. Découvrez tous les détails de cet événement, dont les dates et des infos sur Regirock Obscur et Pandespiègle shiny.

Il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps depuis la dernière prise de contrôle de la Team Go Rocket dans Pokémon Go, mais une autre est déjà en préparation dans le cadre du prochain événement Horizons Solstice.

Durant la seconde moitié de l’événement, les membres de la Team Go Rocket apparaîtront plus fréquemment aux PokéStops et il y aura de nouveaux Pokémon Obscurs à combattre.

L’article continue après la publicité

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’Offensive Team Go Rocket de juin 2023.

Sommaire

Niantic

La prochaine prise de contrôle de la Team Go Rocket dans Pokémon Go débutera le 21 juin 2023 à 00h00 heure locale et se terminera le 25 juin 2023 à 23h59 heure locale.

Étude spéciale Regirock obscur

Une nouvelle Étude spéciale dédiée à la Team Go Rocket fera ses débuts lors de cet événement, menant à une rencontre avec Giovanni et son nouveau partenaire Regirock Obscur.

Cette nouvelle Étude spéciale sera disponible jusqu’au 1er septembre 2023. Vous devrez peut-être terminer les tâches d’Étude spéciale de la Team Go Rocket en cours avant de pouvoir obtenir celle-ci.

L’article continue après la publicité

Pandespiègle shiny fait ses débuts dans Pokémon Go

Pour la première fois dans Pokémon Go, vous aurez une chance de rencontrer l’adorable Pandespiègle Shiny. Vous pourrez notamment faire éclore Pandespiègle à partir d’œufs de 12 km et le faire évoluer en Pandarbare avec 50 bonbons.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

De nouveaux Pokémon Obscurs arrivent

La composition d’équipe des Sbires de la Team Go Rocket changera lors de cet événement, avec l’apparition pour la première fois des Pokémon Obscurs suivants : Racaillou d’Alola, Coxy, Kapoera, Chaglam et Griknot.

Pokémon dans les Œufs 12km

Les Pokémon suivants écloront des œufs de 12 km pendant l’offensive de la Team Go Rocket :

Embrylex

Absol

Rapion

Mascaïman

Baggiguane

Scalpion

Vostourno

Solochi

Pandespiègle

Sepiatop

Venalgue

Tritox

N’oubliez pas que seuls les œufs de 12 km obtenus lors de cet événement pourront faire éclore les Pokémon de la liste ci-dessus. Vous pouvez obtenir des œufs de 12 km en vainquant les membres de la Team Go Rocket.

L’article continue après la publicité

Bonus de l’événement Offensive Team Go Rocket

Pendant l’Offensive Team Go Rocket, les membres de la Team Go Rocket apparaîtront plus fréquemment aux PokéStops.

Vous pourrez également utiliser une CT Attaque Chargée pour aider vos Pokémon Obscurs à oublier l’Attaque Chargée Frustration.

Retrouvez nos autres guides Pokémon Go :

Programme Heures vedette | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket