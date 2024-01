Étude ponctuelle Nouvel An 2024 sur Pokémon Go : Tâches et récompenses

Voici ce que les joueurs de Pokémon Go devront accomplir pour débloquer les récompenses de l’Étude ponctuelle de l’événement Nouvel An 2024.

Les festivités du Nouvel An du populaire jeu mobile pour célébrer l’arrivée de 2024 se dérouleront du lundi 1er janvier 2024 à 10 h jusqu’au mercredi 3 janvier 2024 à 20 h, heure locale. L’événement marquera le début des nouveaux Pokémon costumés, dont Rondoudou et Grodoudou portant des rubans.

Le Nouvel An Pokémon Go mettra également en vedette plusieurs créatures festives, comme Salamèche, Chenipotte et Qulbutoké, portant des chapeaux de fête.

Si vous espérez compléter l’Étude ponctuelle de l’événement, voici tout ce que vous devez savoir sur ses tâches et récompenses.

Niantic

Tâches et récompenses de l’Étude ponctuelle du Nouvel An 2024 de Pokémon Go

Nous avons les tâches et récompenses pour l’Étude ponctuelle du Nouvel An 2024 de Pokémon Go ci-dessous :

Étape 1 sur 1

Parcourir 1 km – 2024x Poussières Étoiles

Attraper 20 Pokémon – rencontre avec Rondoudou

Faire éclore 2 Œufs – rencontre avec Hoothoot

Prendre 4 photos de Pokémon sauvages – rencontre avec Chenipotte

Récompenses : 100x PokéPièces, 10000 PX

L’Étude ponctuelle du Nouvel An 2024 de Pokémon Go coûtera 0,99€ ou un prix équivalent dans la région locale.

Les billets pour l’Étude ponctuelle seront disponibles dans la boutique en jeu du lundi 1er janvier 2024 à 10 h 00 au mercredi 3 janvier 2024 à 20 h 00, heure locale.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur l’Étude ponctuelle du Nouvel An de Pokémon Go. Découvrez d’autres guides utiles sur Pokémon Go ci-dessous :

