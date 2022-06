Défis de collection | Evénement JCC sur Pokémon Go : Bulbizarre, Dracaufeu, Carapuce

L’événement Pokémon Go en lien avec le jeu de cartes à collectionner a débuté et comprend neuf Défis de Collection. Voici tout ce qu’il vous faut savoir dessus pour les compléter et obtenir les différentes récompenses.

Depuis 2016, Pokémon Go a permis à des millions de fans de la licence de se divertir tous les jeux avec leurs Pokémon préférés à attraper dans la nature.

Avec l’arrivée de l’extension Pokémon Go dans le jeu de cartes officiel le 1er juillet prochain, l’application a décidé de fêter ça avec un événement crossover se déroulant du 16 au 30 juin.

En parallèle de cet événement, neuf défis de collection avec leurs récompenses spéciales sont à compléter. Les six premiers sont d’ailleurs disponibles dès maintenant et voici la liste des Pokémon que vous devrez attraper pour débloquer vos récompenses.

Sommaire

JCC Pokémon : Défi de collection Bulbizarre 1

Comme son nom l’indique, ce défi de collection est centré autour de Bulbizarre et sa dernière évolution, Florizarre.

Voici les Pokémon que vous devrez attraper :

Bulbizarre

Mimigal

Sovkipou

Capumain

Pikachu portant un chapeau du JCC Pokémon

Récompenses : 1000 points d’expérience, rencontre avec Florizarre

JCC Pokémon : Défi de collection Salamèche 1

Le défi suivant est dédié à Salamèche et sa dernière évolution, Dracaufeu.

Voici les Pokémon que vous devrez attraper :

Salamèche

Chamallot

Magicarpe

Rattata d’Alola

Pikachu portant un chapeau du JCC Pokémon

Récompenses : 1000 points d’expérience, rencontre avec Dracaufeu

JCC Pokémon : Défi de collection Carapuce 1

Evidemment le défi qui suit est autour de Carapuce et sa dernière évolution, Tortank.

Voici les Pokémon que vous devrez attraper :

Carapuce

Keunotor

Ramoloss

Evoli

Pikachu portant un chapeau du JCC Pokémon

Récompenses : 1000 points d’expérience, rencontre avec Tortank

JCC Pokémon : Défi de collection Echanges

Ce défi est pensé autour des échanges à faire avec vos amis et vous devez recevoir ces Pokémon de cette manière pour le valider.

Pikachu

Bulbizarre

Salamèche

Carapuce

Récompenses : 3000 points d’expérience, Module Leurre (x1)

JCC Pokémon : Défi de collection Kanto

Le défi de collection de Kanto se concentre sur les secondes et troisièmes évolution des starters de Kanto à savoir :

Herbizarre

Florizarre

Reptincel

Dracaufeu

Carabaffe

Tortank

Récompenses : 5000 points d’expérience, Super Incubateur (x1)

JCC Pokémon : Défi de collection avancé

Le défi de collection avancé est sans doute le plus difficile des six et vous devrez recevoir recevoir à la fois, Florizarre, Dracaufeu et Tortank pour compléter votre carnet.

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Ronflex

Monaflémit

Dracolosse

Récompenses : 10 000 points d’expérience, rencontre avec Meltan

C’est tout pour le moment avec ces six premiers défis de collection. Nous mettrons à jour cet article dès que les trois suivants seront disponibles. D’ici là, vous pouvez toujours aller faire un tour sur nos différents guides pour ne rien manquer de l’actualité Pokémon Go.

