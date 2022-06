Une mission douteuse dans Pokémon Go met mal à l’aise les joueurs

Un joueur de Pokémon Go a reçu une mission très étonnante qui l’emmène dans un endroit peu recommandé si l’on veut éviter de finir derrière les barreaux…

Pokémon Go peut emmener les joueurs dans de nombreux endroits différents mais parfois, mieux vaut éviter de s’y rendre si on veut éviter les problèmes.

Dans la plupart des villes et des villages, les points de repère sont transformés en PokéStops et en Arènes. En se rendant dans ces différents lieux, les joueurs peuvent amasser des objets, trouver des Œufs et se battre pour le contrôle d’une Arène.

Il y a également des monuments populaires où certains Pokémon rares apparaissent. De nombreux groupes de dresseurs se rassemblent souvent pour essayer d’attraper un Shiny par exemple.

Mais alors que les PokéStops et les Arènes emmènent généralement les dresseurs dans des lieux touristiques ou des parcs civiques, un internaute a partagé une drôle de tâche qui emmène le joueur à un endroit illicite. Ce post a rendu la communauté de Pokémon Go un peu mal à l’aise…

Une mission problématique sur Pokémon Go…

En effet, le jeu mobile a demandé à l’utilisateur Kanataku de se diriger vers une aire de jeux afin d’accomplir une quête. En scannant ce petit parc pour enfants, le joueur récupère bien évidemment une récompense.

Cependant, malgré cette incitation, la communauté sur Reddit s’est vite rendue compte qu’envoyer un adulte prendre une photo d’une aire de jeux pour enfants avec son téléphone peut paraître assez étonnant. L’internaute Kanataku a exprimé son appréhension avec justesse en déclarant “Non merci, j’aimerais éviter la prison”.

Certains internautes ont préféré prendre cette information à la légère et plaisanter un peu dans la section des commentaires. Un utilisateur a notamment déclaré : “N‘oublie pas de demander aux enfants s’ils veulent des Bonbons rares”, une référence à l’utilitaire de Pokémon Go.

Bien qu’il s’agisse probablement d’un oubli de la part des développeurs de Niantic, cela démontre un problème auquel de nombreux joueurs de Pokémon Go sont confrontés.

Parfois, des points de repère importants dans le jeu peuvent être inaccessibles ou situés dans des endroits spéciaux comme les écoles locales. Lier des récompenses dans le jeu à de tels emplacements peut causer des problèmes, non seulement aux joueurs mais aussi aux passants…

Le post a faire rire la communauté de Reddit, mais il est sûr que les parents de la région préféreraient éviter que des étrangers se promènent dans une aire de jeux pour enfants, même s’ils passent juste pour collecter un item sur Pokémon Go…