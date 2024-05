Comment obtenir Tygnon dans Pokémon Go : Capture, shiny, stats…

Tygnon, ce Pokémon de type Combat, est présent depuis la première génération, mais comment l’ajouter à votre équipe dans Pokémon Go, et peut-il être shiny ?

Tygnon n’a pas eu un début facile dans Pokémon Rouge & Bleu, où il était souvent écrasé par les créatures de type Psy dominantes de la Génération 1. Heureusement, il est mieux mémorisé comme l’une des premières cartes du JCC (Jeu de Cartes à Collectionner) en raison de son coût faible et de sa combinaison offensive et de points de vie élevée.

Le boxeur peut être trouvé dans Pokémon Go, mais comment obtenir un Tygnon dans votre équipe ?

Tygnon peut apparaître aléatoirement dans le monde ouvert, donc vous pouvez en attraper un en dehors d’un événement spécifique si vous avez de la chance.

Par le passé, Tygnon a été disponible dans les œufs Pokémon, les combats de Raids, les tâches de Recherche, et comme Pokémon Obscur dans les combats contre les sbires de la Team GO Rocket. Il est probable qu’il revienne dans l’un de ces formats à l’avenir, vous aurez donc plus d’opportunités de l’acquérir plus tard.

Vous pouvez également faire évoluer un Debugant en Tygnon. Pour cela, donnez 25 bonbons à Debugant si sa Défense est sa statistique la plus élevée. Attention, si l’Attaque est plus élevée, il évoluera en Kicklee, et si c’est l’Endurance, il deviendra Kapoera.

Tygnon peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Tygnon peut être shiny dans Pokémon Go.

Le Tygnon shiny se distingue facilement de sa forme de base par sa peau verte, ses vêtements lilas et ses gants bleus. Cela en fait l’un des meilleurs Pokémon shiny dans Pokémon Go, car il s’adapte bien au thème du boxeur, avec les couleurs opposées sur les gants.

Statistiques et attaques de Tygnon

Tygnon est un Pokémon de type Combat. Il est plus orienté défense que les autres membres de sa lignée mais reste axé sur l’utilisation d’attaques puissantes.

Voici les statistiques de Tygnon dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates de Tygnon

Pisto-Poing (Acier)

Riposte (Combat/STAB)

Éclate-Roc (Élite) (Combat/STAB)

Attaques Chargées de Tygnon

Casse-Brique (Élite) (Combat/STAB)

Close Combat (Combat/STAB)

Poing Feu (Feu)

Frustration (Obscur) (Normal)

Poing Glace (Glace)

Poing Boost (Combat/STAB)

Retour (Purifié) (Normal)

Poing Éclair (Électrik)

Résistances de Tygnon

Roche

Insecte

Ténèbres

Faiblesses de Tygnon

Vol

Psy

Fée

Statistiques de base

ATTAQUE DÉFENSE ENDURANCE PC MAX 193 197 137 2636

Voilà ce que vous devez savoir pour capturer Tygnon dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

