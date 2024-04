Comment obtenir Terhal, Métang et Métalosse dans Pokémon Go

Pokémon Go regorge de petites créatures qui évoluent en monstres puissants, comme Terhal. Voici des détails sur sa disponibilité en Shiny et comment le capturer dans le jeu mobile.

Pokémon Go propose une variété de Pokémon formidables avec beaucoup de potentiel comme Terhal.

Le Pokémon Boule de Fer est populaire parmi les fans depuis ses débuts dans la Génération 3 avec Pokémon Rubis et Saphir. Cela est en grande partie dû à sa puissante lignée évolutive. Terhal évolue en Métang puis en Métalosse, qui est un pseudo-légendaire fort avec un double type solide.

Les dresseurs se demandent peut-être comment obtenir cette petite centrale électrique et s’il peut être Shiny dans Pokémon Go. Alors, décomposons chaque détail dont vous avez besoin pour trouver Terhal dans le jeu mobile.

Niantic Arlo débutera toujours son combat avec un Terhal.

Il existe actuellement trois principales façons d’obtenir Terhal dans Pokémon Go :

Rencontrer Terhal à l’état sauvage

Vaincre et capturer Terhal dans des Raids 1 étoile

Échanger un Terhal avec un autre joueur

Le moyen le plus simple de capturer Terhal dans Pokémon Go est de le trouver à l’état sauvage. Bien que cela puisse être un peu difficile à rencontrer, Terhal a un taux de spawn plus élevé par temps de neige et venteux.

De plus, Terhal peut parfois être rencontré dans des combats de Raid 1 étoile.

Il n’est actuellement pas possible de faire éclore Terhal à partir d’œufs.

Pour faire évoluer Terhal en Métang, vous devrez lui donner 25 Bonbons. Pour faire évoluer Métang en son stade final, Métalosse, vous aurez besoin de 100 Bonbons supplémentaires.

The Pokemon Compagny

Comme vous aurez besoin de beaucoup de Bonbons Terhal, assurez-vous de profiter des Raids 1 étoile lorsqu’ils sont disponibles. Vous pouvez également utiliser des Baies Nanana pour augmenter la quantité de Bonbons que vous obtenez d’une capture.

Terhal peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Terhal peut apparaître en Shiny dans Pokémon Go. Le Terhal Shiny a fait ses débuts dans Pokémon Go en février 2021, ce qui signifie qu’il est disponible à la capture depuis trois ans maintenant.

Terhal Shiny est certainement frappant grâce à son éclat argenté et ses griffes dorées.

Statistiques, attaques et résistances de Terhal dans Pokémon Go

Terhal est un Pokémon de type Psy/Acier, ce qui lui donne des résistances à plus de la moitié des types dans le jeu. C’est un excellent type défensif, mais comme le moveset de Terhal est assez limité, vous voudrez l’évoluer dès que possible.

Terhal a les statistiques suivantes dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates

Charge

Attaques Chargées

Lutte

Frustration (Ombre)

Retour (Purifié)

Résistances

Dragon

Fée

Vol

Plante

Glace

Normal

Psy (double résistance)

Poison (double résistance)

Roche

Acier

Faiblesses

Ténèbres

Feu

Spectre

Sol

ATTAQUE DÉFENSE ENDURANCE 96 132 120

Pour plus de détails sur les meilleures attaques une fois que votre Terhal a évolué en sa forme finale, assurez-vous de consulter notre guide sur le meilleur moveset pour Métalosse.

Voilà ce que vous devez savoir pour capturer Terhal dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

