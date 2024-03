Comment obtenir Rayquaza dans Pokémon Go ? Capture, shiny…

The Pokémon Company

Rayquaza, le grand dragon vert de Pokémon Émeraude, combat ses ennemis dans Pokémon Go. Mais comment capturer ce puissant Pokémon Légendaire, et peut-il être shiny ?

Rayquaza est l’un des rares Pokémon Légendaires à rester pertinent tout au long de l’histoire de Pokémon, grâce à son incroyable Méga-Évolution introduite dans Pokémon Rubis Oméga & Saphir Alpha. Cela a rendu le Pokémon de type Dragon/Vol encore meilleur qu’il ne l’était déjà.

Découvrez donc comment vous pouvez rencontrer Rayquaza dans Pokémon Go et s’il peut être shiny ou non.

Dans Pokémon Go, Rayquaza peut être capturé lorsqu’il est vaincu dans les Raids 5 étoiles. Il en va de même pour sa Méga-Évolution, qui peut être rencontrée dans les Méga Raids, vous donnant ainsi la chance de capturer Rayquaza après l’avoir battu.

Par le passé, Rayquaza a également été disponible en tant que récompense pour avoir complété des Tâches de Recherche Chronométrée, comme ce fut le cas lors de l’événement de Célébration de Hoenn 2021. Cependant, actuellement, Rayquaza n’est disponible dans aucun Raid, et nous ne savons pas quand il sera à nouveau mis en avant.

Les Raids de Rayquaza sont souvent présentés lors d’événements spéciaux, comme la Semaine Météo. Cela signifie que vous aurez des opportunités de rencontrer un Rayquaza à l’avenir, même si vous n’en avez pas maintenant.

Rayquaza peut être échangé avec un autre joueur, mais soyez prévenu que cet échange vous coûterait une quantité ridicule de Poussières Étoiles, dépendant du niveau d’amitié dans le jeu.

Malheureusement, Rayquaza ne peut pas être capturé à l’état sauvage, ni éclos d’Œufs Pokémon.

Rayquaza peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Rayquaza peut être shiny dans Pokémon Go. La version shiny de Rayquaza est instantanément reconnaissable, grâce à ses écailles noires brillantes avec des bordures jaunes.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur Rayquaza dans Pokémon Go. Si nécessaire, n’hésitez pas à consulter nos autres guides Pokémon Go :

