Comment obtenir Mucuscule, Colimucus et Muplodocus dans Pokémon Go

Mucuscule, Colimucus et Muplodocus forment une adorable lignée de Pokémon de type Dragon disponible dans Pokémon Go. Voici donc comment vous procurer ces trois Pokémon et comment maximiser leur potentiel.

Avec un Pokémon pseudo-légendaire au bout de la ligne d’évolution, Mucuscule, Colimucus et Muplodocus sont très recherchés, même si la plupart cherchent juste une évolution finale puissante.

Malheureusement, ces adorables Pokémon ne sont pas faciles à attraper, Mucuscule ayant un taux de capture assez rare. Pour vous assurer de tous les capturer, nous avons détaillé comment obtenir l’ensemble, s’ils peuvent être shiny, comment les faire évoluer, et bien plus encore.

Mucuscule, Colimucus et Muplodocus peuvent-ils être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Mucuscule, Colimucus et Muplodocus peuvent être shiny dans Pokémon Go, mais vous devrez la jouer finement si vous voulez les trois.

Mucuscule a un taux shiny impressionnant de 1/2027 selon shinyrates, donc vous aurez de la chance si vous en trouvez un. De plus, si vous voulez un ensemble complet shiny, vous devrez faire évoluer votre Mucuscule shiny en Colimucus puis en Muplodocus.

Il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir ses évolutions shiny, donc si vous voulez un ensemble complet dans votre Pokédex, vous devez attraper trois Mucuscule shiny.

Vous trouverez Mucuscule à l’état sauvage dans Pokémon Go, mais c’est une apparition peu commune, alors assurez-vous de le nourrir avec beaucoup d’objets pour garantir sa capture.

Mucuscule n’est disponible dans aucun Œuf, mais il peut être trouvé dans les Raids à une étoile à certains moments dans Pokémon Go, alors gardez l’œil ouvert.

Pour faire évoluer Mucuscule en Colimucus, vous aurez besoin de 25 bonbons Mucuscule. Nous vous recommandons de faire de Mucuscule votre Copain pour aider à atteindre cet objectif.

Malheureusement, faire évoluer Colimucus en Muplodocus peut être un peu plus difficile car vous aurez besoin de 100 bonbons Mucuscule supplémentaires et d’un Module Leurre Pluvieux. Alternativement, vous pouvez attendre qu’il pleuve dans votre jeu, ce qui aura le même effet.

Mucuscule est-il présent dans les Raids Pokémon Go ?

Oui, Mucuscule est actuellement présent dans les Raids Pokémon Go, apparaissant dans les combats à une étoile pour les joueurs de Pokémon Go dans le monde entier.

En raison de ses taux de capture plus rares, nous recommandons de capturer autant de Mucuscule que possible afin de pouvoir facilement le faire évoluer en Colimucus ou Muplodocus et compléter la ligne d’évolution.

Statistiques de Mucuscule, Colimucus et Muplodocus dans Pokémon Go

Naturellement, à mesure que votre Pokémon évolue, il devient plus fort, mais Muplodocus peut certainement frapper fort si vous parvenez à obtenir un avec des PC max.

Ci-dessous, les statistiques de Mucuscule, Colimucus et Muplodocus dans Pokémon Go :

POKÉMON ATTAQUE DÉFENSE ENDURANCE PC MAXIMUM Mucuscule 101 112 128 1103 Colimucus 159 176 169 2303 Muplodocus 220 242 207 3963

Meilleur moveset pour Mucuscule, Colimucus et Muplodocus dans Pokémon Go

Mucuscule

Charge (Normal)

Draco-Choc (Dragon)

Charge et Draco-Choc ont un DPS et une sortie totale formidables, en faisant le meilleur set d’attaques disponible pour Mucuscule. Cependant, si vous ne pouvez pas obtenir ces deux attaques, nous recommandons de saisir Pistolet à O et Draco-Choc car ils sont presque identiques dans leur efficacité.

Colimucus

Charge (Normal)

Draco-Choc (Dragon)

Bien qu’il ne bénéficie pas du STAB, c’est toujours le meilleur set d’attaques pour Colimucus, offrant un bon DPS et une sortie totale. Si votre Colimucus n’a pas ce set d’attaques, la meilleure chose suivante est d’utiliser Pistolet à O et Draco-Choc.

Muplodocus

Draco-Souffle (Dragon)

Draco-Météore (Dragon)

Grâce à l’ajout de STAB, Muplodocus prospérera avec cette combinaison de mouvements. Il a un DPS fantastique et une sortie de dommages totale, et si vous avez un temps venteux, vous serez encore plus renforcé.

Contres pour Mucuscule dans Pokémon Go

Si vous prévoyez de prendre Mucuscule dans n’importe quel Raid, vous devrez surveiller les meilleurs contres. Ce seront probablement des Pokémon de type Dragon, Glace ou Fée.

Les Pokémon suivants sont d’excellents contres pour Mucuscule dans les Raids ou PvP :

Kyurem

Palkia

Rayquaza

Drattak

Dracolosse

Carchacrok

Lanssorien

Gardevoir

Givrali

Dimoret

Togekiss

Lippoutou

Consultez plus de contenu Pokémon Go ci-dessous :

