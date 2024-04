Comment obtenir Mélo, Mélofée et Mélodelfe dans Pokémon Go

Le mignon Mélo est de retour dans Pokémon Go. Voici toutes les manières d’obtenir cette créature de type Fée et ses évolutions, Mélofée et Mélodelfe, et si elles peuvent être shiny.

Mélofée et son évolution Mélodelfe sont des Pokémon très emblématiques de la première génération qui ont reçu une pré-évolution appelée Mélo lors du lancement de la deuxième génération.

Cependant, les joueurs ne se souciaient pas vraiment de ces créatures de type Normal jusqu’à ce que le type Fée soit ajouté à la franchise, et que leur typage change.

Maintenant, le bébé Mélo sera au centre de l’événement Journée Éclosion. Voici comment l’obtenir dans Pokémon Go.

Niantic

Depuis que Mélo a fait ses débuts dans le jeu avec le Pokédex complet de Johto, les joueurs n’avaient qu’une seule façon d’obtenir ce Pokémon : l’éclosion d’œufs.

Mélo a été disponible dans les œufs de 2 km à 5 km et même 7 km depuis qu’il est disponible dans Pokémon Go, mais seulement pour des périodes spécifiques.

Maintenant, les joueurs pourront le faire éclore à partir d’œufs de 2 km grâce à l’événement Journée Éclosion qui aura lieu le dimanche 28 avril 2024, de 14h00 à 17h00, heure locale.

Les bonus de l’événement incluent des œufs de Mélo tombant plus fréquemment des PokéStops, le temps d’incubation des incubateurs réduit de 50 %, le double de Bonbons provenant des œufs éclos, et plus de chances de trouver un Mélo avec des IV à 100 % et en version shiny.

The Pokémon Company

Bien que trouver Mélo dans Pokémon Go soit une tâche difficile, l’évoluer est assez simple une fois que vous avez rassemblé la quantité requise de Bonbons.

Pour faire évoluer Mélo en Mélofée, vous aurez besoin de lui donner 25 Bonbons, et pour faire évoluer Mélofée en son stade final, Mélodelfe, vous aurez besoin de 50 Bonbons supplémentaires.

The Pokémon Company

Heureusement pour les joueurs, les bonus de l’événement les aideront à atteindre les objectifs de Bonbons plus rapidement. De plus, ils peuvent obtenir plus de Bonbons en transférant les Mélo supplémentaires au Professeur Willow ou en les définissant comme leur Copain.

Mélo peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Mélo peut être shiny dans Pokémon Go. Cette variation a été ajoutée au jeu au début de l’événement de la Saint-Valentin en 2019.

L’événement Journée Éclosion augmentera les chances d’éclosion d’un Mélo shiny à partir des œufs, et si les joueurs l’évoluent, ils obtiendront un Mélofée shiny ou un Mélodelfe shiny.

Gardez à l’esprit que les chances d’éclosion d’un Mélo shiny sont très minces, mais profitez de la distance de couvaison des œufs réduite de moitié et faites éclore autant d’œufs que vous pouvez.

