Comment obtenir Lestombaile dans Pokémon Go ?

Lestombaile a enfin fait ses débuts dans Pokémon Go ! Voici donc tout ce que vous devez savoir pour attraper ce Pokémon de Paldea.

Lestombaile est tout d’abord apparu dans Pokémon Écarlate & Violet sur la Nintendo Switch. Il a ensuite débarqué dans Pokémon Go dans le cadre de l’événement Ultra Bonus : Paldea, déployé le 10 septembre 2023.

Si vous souhaitez ajouter ce Pokémon de type Vol et Ténèbres de la neuvième génération à votre Pokédex, voici tout ce que vous devez savoir.

Niantic

Actuellement, il semble que le seul moyen d’obtenir Lestombaile dans Pokémon Go est de d’abord le vaincre dans un combat de Raid.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Lestombaile apparaîtra aux côtés de Boumata et Hachécateur dans les Raids 3 étoiles pendant l’événement Ultra Bonus : Paldea, qui se déroule du 10 au 15 septembre 2023. On ne sait pas encore à quelle fréquence il apparaîtra une fois cet événement terminé. De ce fait, s’il vous intéresse, ne laissez pas passer cette opportunité.

Quels sont les meilleurs Pokémon à utiliser pour le vaincre ?

Voici quelques-uns des meilleurs counters pour vaincre Lestombaile dans Pokémon Go :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Zekrom | Éclair Croix & Vol Magnétik

Câblifère | Éclair & Coup d’Jus

Raikou | Éclair & Vol Magnétik

Charkos | Anti-Air & Éboulement

Rhinastoc | Anti-Air & Lame de Roc

Élekable | Éclair & Vol Magnétik

Magnézone | Étincelle & Vol Magnétik

Darumacho de Galar | Crocs Givre & Avalanche

Givrali | Vent Glace & Avalanche

Si vous n’avez aucun des Pokémon ci-dessus, concentrez-vous simplement sur vos Pokémon les plus puissants qui peuvent cibler les faiblesses de Lestombaile : Électrik, Fée, Glace et Roche.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Lestombaile est un Boss de Raid 3 étoiles, vous devriez donc pouvoir le vaincre seul tant que vous avez une solide équipe.

Pouvez-vous attraper un Lestombaile Shiny dans Pokémon Go ?

Il est très rare qu’un nouveau Pokémon fasse ses débuts dans Go avec sa version chromatique, mais la bonne nouvelle est que c’est la version Shiny de Lestombaile est d’ores et déjà disponible dans Pokémon Go.

Lestombaile a l’une des versions chromatiques les plus subtiles du jeu, la principale différence étant un bec et des pattes gris foncé au lieu de son bec et ses pattes rouges.

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité Pub