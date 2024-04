Comment obtenir Karaclée dans Pokémon Go : Capture, shiny, attaques…

The Pokémon Company

Karaclée est un Pokémon exclusif à certaines régions disponible dans Pokémon Go. Voici comment vous pouvez obtenir Karaclée et s’il peut être Shiny.

Introduit dans les jeux de la cinquième génération, Karaclée est le rival de Judokrak. Karaclée est une créature de type Combat qui n’évolue en aucun autre Pokémon.

Typiquement, Karaclée ne peut être trouvé qu’en Europe, en Asie et en Australie, tandis que Judokrak peut être rencontré en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Ces deux Pokémon font partie de la liste des exclusivités régionales de Pokémon Go, aux côtés d’autres comme les différentes formes florales de Flabébé.

Cependant, certains événements peuvent inclure Karaclée et Judokrak comme apparitions sauvages disponibles. Voici comment vous pouvez les obtenir.

Pour attraper Karaclée, certains joueurs devront se connecter à Pokémon Go pendant certains événements spéciaux qui le rendent disponible partout dans le monde.

Sinon, votre seule solution est de vous rendre en Europe, en Asie ou en Australie. Si vous êtes en France, vous ne devriez pas avoir de mal à capturer ce Pokémon.

Karaclée peut-il être Shiny dans Pokémon Go

Oui, les joueurs de Pokémon Go peuvent capturer la version Shiny de Karaclée. Par conséquent, vous pourriez rencontrer un Karaclée Shiny à l’état sauvage pendant certains événements spéciaux. Vous pouvez également avoir la chance de trouver la forme Shiny de Judokrak.

Pour le différencier d’un Karaclée normal, sachez que la couleur de son corps passe du bleu au violet.

Statistiques générales de Karaclée dans Pokémon Go

Ce Pokémon de type Combat a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 231 (ATK), 153 (DEF) et 181 (STA) et peut atteindre une valeur de PC maximale de 3152. De plus, la puissance de Karaclée est renforcée par un temps nuageux.

Karaclée est faible face aux attaques de type Fée, Vol et Psy, mais résiste aux attaques de type Insecte, Ténèbres et Roche.

Toutes les attaques de Karaclée dans Pokémon Go

Karaclée a un ensemble d’attaques assez restreint, composé principalement d’attaques de type Combat STAB comme Balayage et Exploforce. Cependant, il peut aussi attaquer avec Direct Toxik et Plaquage. Vous pouvez consulter toutes les attaques de Karaclée ci-dessous :

Attaques Immédiates de Karaclée :

Balayage (Combat/STAB)

Direct Toxik (Poison)

Attaques Chargées de Karaclée :

Balayette (Combat/STAB)

Plaquage (Normal)

Exploforce (Combat/STAB)

Voilà tout ce que vous devez savoir pour attraper Karaclée dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides ci-dessous :

