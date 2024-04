Comment obtenir Doudouvet et Farfaduvet dans Pokémon Go

Les rotations des Raids dans Pokémon Go ont ramené Doudouvet dans les combats de Raid. Voici toutes les façons de capturer ce Pokémon, comment le faire évoluer en Farfaduvet, et si oui ou non vous pouvez trouver sa version Shiny.

Niantic a ajouté cette créature de type Plante/Fée de la cinquième génération à Pokémon Go lors de la semaine d’Unova en 2020, et maintenant, elle revient dans les combats de Raid 1 étoile.

Les joueurs auront de nombreuses occasions de capturer Doudouvet grâce aux dernières rotations de Raid qui ont amené ce Pokémon mignon avec lui, ainsi que Tadmorv, Ningale, Brocélôme et Vénémini.

Voici tous les détails dont vous avez besoin pour capturer Doudouvet et le faire évoluer en Farfaduvet, ainsi que pour savoir si vous pourrez trouver sa version Shiny.

Actuellement, il n’y a que deux façons pour les joueurs d’obtenir Doudouvet dans le jeu :

Une rencontre sauvage. En tant que Boss de Raid de niveau 1.

Auparavant, Doudouvet apparaissait dans des œufs de 2 km, 5 km et 7 km, ainsi que récompense pour des missions d’Étude de terrain comme “Merveilles Verdoyantes : Capturer 5 Pokémon”, dans des missions d’Étude spéciales/ponctuelles comme “Semaine de la Mode – Partie 2”, ou même à travers le Défi de collection Merveilles Verdoyantes.

Doudouvet n’a qu’une seule évolution et l’obtenir est assez simple, bien que vous aurez besoin d’un objet spécial.

Pour faire évoluer Doudouvet en sa forme finale Farfaduvet, vous aurez besoin de collecter 50 Bonbons et une Pierre Soleil.

Avec autant de Doudouvet apparaissant dans les Raids 1 étoile, vous obtiendrez les bonbons nécessaires en un rien de temps. Cependant, si vous n’êtes pas d’humeur à chasser, vous pouvez utiliser des Baies Nanana pour gagner le double de bonbons par capture. De plus, vous pouvez transférer vos Doudouvet supplémentaires au Professeur Willow ou le définir comme votre Copain.

Doudouvet peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny de Doudouvet est disponible dans Pokémon Go, car elle a été ajoutée au jeu lors de l’événement Jungle Luxuriante en 2022.

Rappelez-vous que pour augmenter vos chances de trouver cette variation Shiny rare et précieuse, vous devrez défier autant de Doudouvet que possible et simplement quitter la rencontre si ce n’est pas ce que vous cherchez. Vous pouvez également utiliser de l’Encens et des Modules Leurre là où c’est possible pour obtenir plus d’apparitions.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Doudouvet et sa variante Shiny dans Pokémon Go. Pour plus de contenu de jeu, consultez la liste ci-dessous :

