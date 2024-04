Comment obtenir Démanta dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

The Pokémon Company

Démanta est un excellent Pokémon à emmener dans les combats de la Ligue Super dans le mode PvP de Pokémon Go, mais comment le trouver et peut-il être shiny ? Passons en revue tout ce que vous devez savoir.

Démanta de la génération 2 est un excellent Pokémon à utiliser dans la Ligue Super de Pokémon Go, car ce Pokémon de type Eau/Vol se présente comme un attaquant solide.

Bien que sa forme bébé, Babimanta, peut être difficile à obtenir dans Pokémon Go, les dresseurs auront un peu plus de facilité à mettre la main sur Démanta.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors, passons en revue tout ce que les dresseurs doivent savoir sur la capture du Pokémon Cerf-Volant dans Pokémon Go, ainsi que s’il peut être shiny ou non.

La manière la plus directe de rencontrer Démanta est grâce à une rencontre sauvage aléatoire. Pour augmenter les chances, Démanta se trouve généralement autour de la mer et a une plus grande chance d’apparaître par temps pluvieux ou venteux.

Cela dit, les dresseurs peuvent trouver Démanta un peu plus facilement pendant la saison Monde Merveilleux lors de l’événement Surprises de Taille. Démanta est une apparition sauvage renforcée pendant Surprises de Taille jusqu’à la fin de l’événement le 9 avril 2024, donc les dresseurs devraient profiter de ces apparitions augmentées tant qu’elles durent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Démanta peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Démanta peut être shiny dans Pokémon Go. Démanta shiny a fait ses débuts dans Pokémon Go en 2022.

Bien qu’il puisse être difficile à discerner, le Démanta shiny a une teinte bleue plus vive sur tout son corps, ce qui en fait un Pokémon shiny très subtil.

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Démanta et s’il peut être shiny dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité