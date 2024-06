Comment obtenir Démétéros dans Pokémon Go : Capture, shiny, formes…

Flotte comme un nuage, pique comme un Démétéros. Je suis sûr que c’est ce qu’on dit. Le puissant Génie de la cinquième génération, Démétéros, est un pilier des combats Pokémon depuis ses débuts, principalement grâce à la combinaison dévastatrice de ses types Vol et Sol.

Tout comme dans les jeux principaux tels que Écarlate & Violet, Démétéros est une menace énorme dans Pokémon Go, ce qui en fait un atout majeur pour les équipes de la Ligue de Combat comme la Ligue Master, ainsi que dans les Raids contre des Pokémon de type Électrik ou Feu puissants comme Heatran, Reshiram et Zekrom.

Si vous rêvez d’ajouter ce puissant Pokémon à votre équipe et de semer la pagaille chez vos adversaires, suivez notre guide pour savoir comment ajouter à la fois Démétéros Forme Avatar et Démétéros Forme Totémique à votre équipe, et s’ils peuvent être Shiny dans Pokémon Go.

The Pokémon Company

Le meilleur moyen de trouver Démétéros Forme Avatar dans Pokémon Go est à travers les Raids 5 étoiles.

Le deuxième moyen de rencontrer Démétéros dans Pokémon Go est en récompense des combats de la Ligue de Combat Go, généralement après avoir atteint le rang 20 lors de certaines saisons.

Démétéros Forme Avatar peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Démétéros Forme Avatar peut être Shiny dans Pokémon Go. Il a été introduit pour la première fois en mars 2021, dans le cadre de la Saison des Légendes. Comparé à sa version normale, le Démétéros Shiny a une peau plus claire, ressemblant plus à de l’orange qu’au brun de sa couleur d’origine.

The Pokémon Company

Le moyen le plus facile de rencontrer Démétéros Forme Totémique dans Pokémon Go est à travers les Raids 5 étoiles, car ce Pokémon fait partie des dizaines de boss de Raid qui tournent selon les saisons. Il n’est pas confirmé quand il reviendra.

Démétéros Forme Totémique peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny de Démétéros Forme Totémique est disponible dans Pokémon Go, après avoir été introduite en avril 2022. Bien que Démétéros Forme Avatar et Forme Totémique aient des corps très différents, leurs versions Shiny partagent une couleur similaire, puisque Démétéros Shiny Forme Totémique adopte le même ton jaune/orange brillant que la Forme Avatar.

Voilà tout ce que nous avons pour l’instant sur comment obtenir Démétéros dans Pokémon Go, mais si vous voulez compléter le trio des Génies, n’oubliez pas de consulter également nos autres guides :

