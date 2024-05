Les joueurs de Pokémon Go en colère suite à l’annonce d’une Étude de terrain payante pour des PokéPièces

La communauté de Pokémon Go n’est vraiment pas impressionnée par la nouvelle Étude de terrain payante pour obtenir des PokéPièces, beaucoup qualifiant la quête de “peu convaincante” au mieux.

Le développeur de Pokémon Go, Niantic, a révélé une nouvelle manière pour les fans d’obtenir des PokéPièces dans le jeu mobile, mais cette dernière initiative a suscité la colère des fans.

À partir du 8 mai 2024, les joueurs peuvent se rendre dans la boutique en jeu pour acheter un nouveau billet à 2,49€ appelé « Étude de terrain quotidienne donnant des PokéPièces ».

Après l’achat de ce billet, les dresseurs peuvent compléter des tâches quotidiennes qui récompensent 20 PokéPièces chaque jour du 16 mai 2024 au 30 mai 2024. Selon le billet en jeu, cela récompensera les joueurs avec un total de 280 PokéPièces.

De plus, le billet incluait la stipulation que les joueurs doivent avoir une mission d’Étude de terrain ouverte lors de la connexion.

Le mécontentement des fans pour ce billet a été rapide, certains le qualifiant de « peu convaincant » et d’autres de « plaisanterie ».

« Donc, si je calcule bien, vous obtenez essentiellement 80 pièces de plus que si vous achetiez simplement deux lots de 100 pièces pour 2€50 ? Et vous DEVEZ vous assurer de vous connecter chaque jour et de terminer l’étude ? Ça semble peu convaincant, oui, » a déclaré un fan.

Les joueurs dans d’autres territoires ont trouvé le billet encore moins attrayant en raison de la différence de prix dans certains pays. Par exemple, un joueur canadien a souligné que le billet coûtait l’équivalent de 3,13$ après taxes dans leur région.

D’autres ont contesté la stipulation que les dresseurs doivent avoir de la place pour utiliser le billet, certains s’inquiétant de perdre des récompenses s’ils ne font pas attention.

« Le pire dans tout ça, c’est que vous n’êtes même pas garanti d’obtenir l’étude. Tout ce truc de ‘vous devez avoir de la place pour l’étude lors de votre première connexion chaque jour’ est tellement incorrect pour un billet PAYANT, » a argumenté un fan sur le subreddit TheSilphRoad.

Inutile de dire que la réaction de la communauté au billet en PokéPièces a été plutôt négative. Bien que l’achat du billet soit complètement facultatif, l’annonce a laissé certains dresseurs inquiets, craignant que cela puisse établir un mauvais précédent pour l’avenir de Pokémon Go.