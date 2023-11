La Boîte Vétéran de Pokémon Go : Entre indignation et moqueries

Les joueurs de Pokémon Go sont stupéfaits par le prix d’une Boîte particulière répertoriée dans la plus récente vente sur la boutique en jeu.

Pokémon Go propose une tonne d’accessoires pratiques pour vous aider à les capturer tous. Des Baies Framby Dorées aux Encens attirant les Pokémon Légendaires, tous vous donneront un avantage.

Souvent, les objets les plus populaires et les plus recherchés seront vendus dans des Boîtes sur la boutique en jeu. Ceux-ci changent régulièrement et la mise à jour la plus récente a sidéré les joueurs.

L’utilisateur Reddit u/BidoofJesus13 (bravo) a attiré l’attention sur la Boîte Vétéran sur le subreddit du jeu et les joueurs de Pokémon Go sont perplexes. Ils ne peuvent pas justifier le prix de cette boîte et ils ne comprennent pas comment Niantic l’a fixé.

Tout d’abord, les dresseurs dans la discussion estiment que les 750 PokéPièces que Niantic demande pour la Super Boîte de Stockage sont énormes. “750 PokéPièces ? Niantic a vraiment perdu la tête,” a affirmé un joueur incrédule.

“750?! Diable, je peux acheter des passes de raid pour moins cher que ça,” a dit un autre dresseur. “Et j’obtiens des baies DORÉES gratuitement avec.” Ce qui nous amène à la deuxième préoccupation à propos de la boîte.

La Boîte Vétéran contient 50 Baies Framby, 50 Baies Nanab, et 50 Baies Nanana, toutes disponibles aux PokéStops. Le contenu de la boîte sont des articles que la plupart des joueurs ont en surplus, ce qui a conduit un joueur à l’appeler “la pire boîte que j’ai jamais vue”.

“0,2 baies par pièce, une bonne affaire je dois dire,” a déclaré un dresseur en imitation moqueuse d’un employé de Niantic. “Je vais l’acheter juste pour le plaisir de supprimer 150 baies,” a plaisanté un autre.

Il y a certainement de meilleures choses sur lesquelles dépenser vos PokéPièces durement gagnées. Principalement les Passes de Raid qui coûtent une fraction du prix de cette Super Boîte de Stockage.

Si vous cherchez à devenir un dresseur de Pokémon Go plus avisé, consultez tous nos guides et devenez le meilleur que personne n’a jamais été.

