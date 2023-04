La “pire Boîte jamais vue” rejoint la Boutique Pokémon Go

Une nouvelle Boîte a été ajoutée à la boutique d’objets de Pokémon Go, et les joueurs pensent que l’offre est si mauvaise qu’elle revient à acheter “moins d’espace d’inventaire”.

Les joueurs de Pokémon Go entretiennent une relation d’amour-haine avec les boîtes disponibles dans la boutique d’objets du jeu. Alors qu’elles proposent parfois des offres sur des objets premium que les dresseurs ne peuvent pas laisser passer, les joueurs estiment la plupart du temps que les boîtes et leur prix sont une grosse blague.

Nous avons vu des cas où les joueurs vont jusqu’à penser que Niantic “troll” à cause de la qualité d’une boîte. Pour couronner le tout, un même Boîte n’a pas toujours le même contenu selon les joueurs. Les rares bonnes affaires qui ravissent certains joueurs sont donc autant de frustrations pour ceux qui n’ont pas droit au même traitement de faveur dans la boutique.

Malgré la baisse de valeur des boîtes au cours de l’année écoulée, les joueurs gardent espoir que les boîtes d’objets de Pokémon Go retrouveront leur gloire passée. Mais ce n’est pas le cas pour les nouvelles Boîtes As repérées le 24 avril.

La Boîte As de Pokémon Go est la “pire jusqu’à présent”

Pour la modique somme de 375 pièces – soit huit jours de défense d’une arène – les joueurs peuvent acheter la Boîte As. Ce pack offre 125 Poké Balls et deux Baies Nanana Argentées. Sur le papier, il s’agit donc d’une bonne affaire étant donné que 100 Poké Balls coûtent 460 pièces… et pourtant personne n’en veut.

En effet, les Poké Balls sont une ressource abondante sur Pokémon Go. Si elles sont utiles en début d’aventure, elles deviennent vite encombrantes, et l’on finit souvent par les jeter pour libérer de l’espace de stockage.

Cela a conduit les utilisateurs Reddit OUTheMovie et Xhaszeqq à publier des captures d’écran sur leurs communautés. Ce dernier a déclaré : “Non, sérieux, comment ça peut coûter presque 400 pièces ?” Et en parcourant les commentaires, on constate que de nombreux dresseurs partagent leur stupéfaction.

“Oui, c’est exactement ce que j’ai toujours voulu, moins d’espace d’inventaire”, plaisante un utilisateur. Un autre ajoute : “Quelqu’un est-il intéressé par cette perte nette de 375 pièces ?”

D’autres ont souligné que la Boîte As offre essentiellement des Poké Balls et de Baies qu’ils devront de toute façon jeter pour faire de la place pour des objets premium. “Je supprime bien plus de 100 Poké Balls par jour pour avoir de l’espace. Jamais de ma vie je ne dépenserais de l’argent pour cela alors que je peux simplement faire tourner quelques PokéStops pour les obtenir.”