Comment obtenir des Accélérateurs de Métal dans The First Descendant

Les Accélérateurs de Métal sont des ressources essentielles dans The First Descendant qui vous aident à fabriquer différents matériaux pour votre Légataire. Voici comment les obtenir facilement et les farmer pour en avoir suffisamment en réserve.

The First Descendant est un jeu de tir gratuit, mais il nécessite beaucoup de grind si vous voulez obtenir des objets sans dépenser d’argent réel. Les Légataires et les armes sont verrouillés derrière plusieurs matériaux de recherche qui nécessitent à leur tour différentes ressources pour être fabriqués.

Les Accélérateurs de Métal en font partie et sont utilisés dans la fabrication des Légataires. Si vous vous demandez comment farmer ces matériaux de fabrication rapidement, alors voici comment faire.

Nexon Games

Les Accélérateurs de Métal se trouvent dans les Munitions et de Caisses de Ressources de La Terre Déserte. Ils sont très faciles à localiser et sont dispersés dans toute cette région.

RESSOURCE RARETÉ COMMENT OBTENIR Accélérateur de Métal Standard Dans les Munitions et Caisses de Ressources de la Terre Déserte

Puisque les Accélérateurs de Métal sont de rareté Standard, vous pouvez les trouver en abondance, peu importe le niveau de difficulté auquel vous jouez à The First Descendant.

Ils sont réapprovisionnés tout le temps, donc si vous décidez de vous déplacer et de revenir à la première caisse que vous avez pillée, vous la trouverez remplie d’Accélérateurs de Métal.

Parfois, les Caisses de Ressources d’Albion contiendront aussi du Superfluide, qui est une autre ressource de rareté Standard.

Utilisation des Accélérateurs de Métal

Les Accélérateurs de Métal sont utilisés pour fabriquer des Cellules Améliorées, des Catalyseurs à spirale et des Stabilisateurs. Ce sont des pièces essentielles lorsque vous souhaitez fabriquer de nouveaux Légataires dans le jeu.

Après avoir choisi un Légataire de départ, la campagne vous demandera de fabriquer Bunny. Les Accélérateurs de Métal seront utiles pour l’accomplir

Maintenant, lorsque vous essayez de débloquer votre troisième Légataire, disons que vous avez choisi Valby, vous devrez fabriquer un Catalyseur à Spiral, qui coûte 519x Accélérateur de Métal. Pour fabriquer des Légataires et des armes, parlez à Anaïs à Albion.

Maintenant que vous savez où trouver et comment utiliser les Accélérateurs de Métal, n’hésitez pas à consulter la rubrique The First Descendant de notre site, avec notre tier list des Légataires et les meilleurs builds de nombreux personnages, dont Bunny, Gley & Ajax.