The First Descendant propose de nombreuses armes, adaptées à divers styles de jeu. Le Python est actuellement en tête de liste des pistolets-mitrailleurs, et est l’une des armes les plus puissantes du jeu.

Cette arme a obtenu une place convoitée dans le Tier S de notre guide des armes ultimes dans The First Descendant, et elle mérite amplement cette position. Sa capacité unique Instinct du cobra lui permet d’infliger encore plus de dégâts aux ennemis, réduisant leur résistance toxique de 10 % par stack.

L’article continue après la publicité

Les munitions sont faciles à trouver, et vous ne devriez avoir aucun problème à intégrer le Python comme élément principal de votre équipement. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette arme, y compris comment l’obtenir.

L’article continue après la publicité

Avant de pouvoir débloquer le Python, vous devrez collecter une quantité assez importante de matériaux de recherche. Voici la liste de tout ce dont vous avez besoin :

Syncytium de Polymères de Python 97x Durcisseur 91x Nanopolymères 11x Biogel de Cristal Schéma de Syncytium de Polymères de Python 50 000 Or

Fibres Synthétiques de Python 108x Silicone 73x Flectorite 10x Particule Ionique Positive Schéma de Fibres Synthétiques de Python

Nanotubes de Python 62x Fragments de Monade 102x Céramique composite 8x Feuille Métallique Conductrice Schéma de Nanotubes de Python

Schéma de Python

100 000 Or

Chacun des composants majeurs de l’arme doit être fabriqué à l’aide des matériaux ci-dessus. Ces matériaux peuvent être obtenus en débloquant certaines régions ou en accomplissant des activités comme les Interceptions de Néant.

L’article continue après la publicité

Une fois que vous avez tout collecté, allez parler à Anaïs à Albion. Payez 100 000 Or pour débloquer la quête de recherche du Python et attendez quatre heures pour qu’elle se débloque.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, la recherche n’est disponible qu’à partir du Rang de Maîtrise 10, donc vous devrez peut-être gagner quelques niveaux avant de parler à Anaïs.

Statistiques du Python

NEXON

ATQ : 21

: 21 Cadence de tir : 923

: 923 Rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Instinct du cobra : En touchant le point faible d’un ennemi, vous infligez la capacité unique Proie.

Il est important de noter que ce sont les statistiques de base de l’arme. Dans The First Descendant, les armes peuvent être améliorées et leurs stats modifiées par des modules et des compétences. Ces chiffres doivent être utilisés comme une base de comparaison avec d’autres armes du jeu au Niveau 1.

L’article continue après la publicité

Le meilleur Légataire pour le Python

Globalement, Freyna est le meilleur choix de Légataire pour le Python. Cela est principalement dû à son focus sur les dégâts toxiques. Comme mentionné précédemment, toucher un point faible de l’ennemi avec le Python cause l’effet Proie, qui réduit la résistance aux dégâts toxiques de 10 %.

L’article continue après la publicité

NEXON GAMES

De plus, le Python lui-même inflige de gros dégâts, et il se combine bien avec les dégâts continus de Freyna. Cela dit, le Python est une arme efficace entre les mains de n’importe quel Légataire et devrait être votre premier choix si vous cherchez à jouer avec un pistolet-mitrailleur.

L’article continue après la publicité

Configuration des Modules pour le Python

Voici les meilleurs modules pour le Python :

MODULE SOCKET DESCRIPTION Unité ravageuse Malachite Lorsque vous tuez un ennemi, ATQ des Armes à Feu +X % pendant 5s avec une chance de 33% (jusqu’à 3 Stacks) Sniper Malachite ATQ des Armes à Feu +X %, Taux de Coup Critique des Armes à Feu +X % Focalisation d’instrospection Almandin Taux de Coup Critique des Armes à Feu +X %, Dégâts Critiques des Armes à Feu +X % Analyse des Points Faibles Malachite Dégâts des Points Faibles +X %, Taux de Coup Critique des Armes à Feu +X % Détection des Points Faibles Malachite Dégâts des Points Faibles +X %, ATQ des armes à feu +X % Rainures renforcées Malachite ATQ des Armes à Feu +X % Concentration accrue Almandin Dégâts Critiques des Armes à Feu +X % Introspection Almandin Taux de Coup Critique des Armes à Feu +X % Action et Réaction Malachite ATQ des Armes à Feu +X %, Recul +X % Déferlante de Balles Xantique Cadence de Tir +X %, ATQ des Armes à Feu +X % Projectiles Toxiques Rutile Ajoute une ATQ Toxique égale à X % de l’ATQ des Armes à Feu

Vous souhaitez en savoir plus sur The First Descendant ? Faites le bon choix de Légataire grâce à notre tier list des personnages, puis découvrez notre classement des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.