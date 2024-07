La Dévotion de Nazeistra est une arme Ultime dans The First Descendant et est l’un des meilleurs pistolets du jeu. Voici comment le débloquer, les meilleurs modules, Légataires et plus encore pour cette arme.

Nous l’avons classé dans le Tier S de notre liste des meilleures armes, la Dévotion de Nazeistra est indéniablement impressionnante. Vous pouvez l’utiliser comme arme secondaire pour infliger une capacité unique en touchant le point faible d’un ennemi, tout en restaurant le bouclier de votre allié.

Il fonctionne avec des munitions percutantes (munitions vertes) ce qui signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter à trouver des munitions pour ce pistolet. Grâce à ses statistiques, la Dévotion de Nazeistra se distingue comme l’un des meilleurs choix pour combattre des boss d’Interception du Néant comme le Pyromane.

Alors, venez découvrir comment débloquer la Dévotion de Nazeistra dans The First Descendant et son meilleur build.

Avant de débloquer la Dévotion de Nazeistra, vous devez collecter ses Matériaux de Recherche, qui sont les suivants :

Synctium de Polymères de Dévotion de Nazeistra 105x Repton 97x Durcisseur 9x Biométal Artificiel 1x Schéma du Synctium de Polymères de Dévotion de Nazeistra 50 000 Or

Fibres Synthétiques de Dévotion de Nazeistra 130x Accélérateur de métal 72x Plasma Semi-Permanent 7x Biogel Organique 1x Schéma de Fibres Synthétiques de Dévotion de Nazeistra 50 000 Or

Nanotubes de Dévotion de Nazeistra 62x Fragment de Monade 143x Superfluide 4x Activateur Carbonique Commun 1x Schéma de Nanotubes de Dévotion de Nazeistra 50 000 Or

1x Schéma de Dévotion de Nazeistra

100 000 Or

Nexon Games

Chacun de ces matériaux de recherche est accompagné d’un ensemble d’éléments prérequis que vous devez trouver. Par exemple, le Synctium de Polymères de Dévotion de Nazeistra nécessite un élément appelé Durcisseur. Celui-ci peut être trouvé après avoir débloqué la région Vespers. Il se trouve dans la partie ouest de la carte à côté d’Albion.

Vous devez également vaincre trois boss d’Interception du Néant : le Marchetombe, la Noce Funèbre et la Beauté Divine pour rassembler tous les matériaux.

Après avoir tout collecté, rendez-vous chez la Magistère Anaïs à Albion, payez 100 000 Or pour la demande de recherche de la Dévotion de Nazeistra, et attendez quatre heures pour qu’elle se débloque. La recherche est disponible au Rang de Maîtrise 1, ce qui signifie que vous pouvez la débloquer assez tôt dans The First Descendant.

Statistiques de la Dévotion de Nazeistra

ATQ : 81

: 81 Cadence de Tir : 150

: 150 Munitions par Chargeur : 8

: 8 Temps de Rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Fanatisme : Lorsque vous touchez le point faible d’un ennemi, vous lui infligez la capacité unique Marque de la Dévotion. Si vous touchez un allié, vous dépensez des PM pour restaurer son bouclier. Si vos PM actuels sont inférieurs au coût en PM, cet effet ne se déclenche pas.

Le meilleur Légataire pour la Dévotion de Nazeistra

NEXON

Vous pouvez utiliser la Dévotion de Nazeistra dans le build de n’importe quel Légataire, cependant, Yujin est le candidat idéal pour l’utiliser à son plein potentiel. En effet, il s’agit d’un personnage de soutien.

Lorsqu’on touche le Point Faible d’un ennemi, la capacité Fanatisme s’active, réduisant leur défense de 30 %. Cela agit comme un affaiblissement permettant des dégâts supplémentaires indirects. Lorsque vous touchez un allié avec l’arme, cela restaure leur bouclier, mais au coût de vos PM.

Configuration des Modules pour la Dévotion de Nazeistra

Voici les meilleurs modules pour la Dévotion de Nazeistra :

MODULE EMPLACEMENT DESCRIPTION Rainures renforcées Malachite ATQ de l’Arme à Feu +12% Sniper Malachite ATQ d’arme à feu +X%, Taux de Critique d’arme à feu +X% Précision Almandin Taux de Critique d’arme à feu +X%, ATQ d’arme à feu +X% Analyse des points faibles Malachite Dégâts au Point Faible +X%, Taux de Critique d’arme à feu +X% Déferlante de Balles Xantique Cadence de Tir +X% Concentration prioritaire Almandin Dégâts Critiques de l’Arme à Feu +X%, Modificateur du Temps de Rechargement -X% Munitions de soutien concentrées Céruléen Munitions par chargeur +X%, Dégâts Critiques d’arme à feu +X% Détecteur de Point Faible Malachite Dégâts du Faiblesse +X% Agrandissement du chargeur de munitions percutantes Xantique Munitions Percutantes Maximales +X% Amélioration au choix En fonction de l’amélioration Ajoute une Amélioration aux balles de votre choix, en fonction de votres stylede jeu ou du combat, mission, boss…

La Cage à Foudre est une autre Arme Ultime que vous pouvez débloquer en parallèle de ce Pistolet. C’est un pistolet-mitrailleur avec une cadence de tir élevée, parfait pour éliminer plusieurs ennemis à la fois.

Vous souhaitez en savoir plus sur The First Descendant ? Faites le bon choix de Légataire grâce à notre tier list des personnages, puis découvrez notre classement des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.