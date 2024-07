Le meilleur build pour la Lumière Perçante dans The First Descendant et comment la débloquer

Les fusils de précision sont une catégorie d’armes particulière dans The First Descendant, en grande partie grâce à leur utilisation hautement situationnelle. La grande exception à cette règle est la Lumière Perçante, une arme impressionnante avec un potentiel de DPS significatif.

Bien qu’ils excellent pour infliger des dégâts aux boss, il peut être difficile de trouver suffisamment de munitions pour les fusils de précision et il est souvent préférable de les laisser de côté dans votre arsenal. Cela dit, tentez votre chance avec Lumière Perçante si vous savez que vous allez affronter un ennemi particulièrement résistant.

Nous l’avons placé dans le Tier A de notre liste des meilleures armes pour The First Descendant et elle mérite plus que cette place. Avec une solide statistique d’ATQ et une capacité unique efficace, elle vaut la peine d’être recherchée. Voici tout ce que vous devez savoir pour créer le meilleur build.

Avant de pouvoir débloquer le fusil de précision Lumière Perçante, vous devez collecter ses Matériaux de Recherche, qui sont les suivants :

Syncytium de polymères de Lumière Perçante 105x Repton 130x Accélérant de métal 6x Batterie de Plasma Divisé Schéma de Syncytium de polymères de Lumière Perçante 50 000 Or

Fibres Synthétiques de Lumière Perçante 108x Silicone 91x Nanopolymères 9x Biométal Artificiel Schéma de Fibres Synthétiques de Lumière Perçante 50 000 Or

Nanotubes de Lumière Perçante 72x Plasma Semi-permanent 60x Matériau de Revêtement 15x Activateur carbonique complexe Schéma de Nanotubes de Lumière Perçante 50 000 Or

Schéma de Lumière Perçante

100 000 Or

Chacun des composants ci-dessus peut être fabriqué en utilisant les matériaux listés en dessous. Pour récolter ces matériaux, vous devrez débloquer des régions et compléter des activités comme les Interceptions du Néant. Une fois que vous avez tout ce dont vous avez besoin, allez voir Anaïs à Albion.

Payez 100,000 Or pour débloquer la quête de recherche Lumière Perçante et attendez quatre heures pour qu’elle se débloque. Vous devrez attendre d’atteindre le Rang de Maîtrise 10 avant qu’elle ne soit disponible, alors soyez patient et montez en niveau.

Statistiques de la Lumière Perçante

NEXON

ATQ : 404

: 404 Cadence de tir : 48

: 48 Rechargement : 2,6 secondes

: 2,6 secondes Lumière purificatrice : Lorsque vous touchez un point faible, vous avez un taux de chance défini de déclencher Dissipation sur l’ennemi touché. Si vous touchez plusieurs ennemis, vous avez de fortes chances de réaliser un coup critique, d’augmenter vos dégâts critiques et d’appliquer ce bonus à l’attaque.

Il est important de noter que ce sont les statistiques de base de l’arme. Dans The First Descendant, les armes peuvent être améliorées et leurs stats modifiées par des modules et des compétences. Ces chiffres doivent être utilisés comme une base de comparaison avec d’autres armes du jeu au Niveau 1.

Le meilleur Légataire pour la Lumière Perçante

L’un des avantages de Lumière Perçante est qu’elle est un choix efficace pour n’importe quel Légataire dans le jeu. Le malus qu’elle applique bénéficie à tout le monde, et c’est un excellent distributeur de dégâts en soi, donc cela vaut la peine d’essayer peu importe qui vous jouez.

Si nous devions choisir un Légataire qui convient le mieux à la Lumière Perçante, alors nous choisirions Bunny. Ses techniques de mouvement avancées et son ensemble de capacités devraient lui permettre de se positionner de manière à toucher les points faibles plus régulièrement.

Nexon Games

Configuration des Modules pour la Lumière Perçante

Voici les meilleurs modules pour la Lumière Perçante :

MODULE EMPLACEMEnT DESCRIPTION Amorçage Malachite Après rechargement, première ATQ d’arme à feu +100% Sniper Malachite ATQ d’arme à feu +X%, Taux de coup critique +X% Précision Almandin Taux de coup critique +X%, ATQ d’arme à feu +X% Tir statique Rutile Recul -X%, Dégâts des points faibles +X% Détecteur de point faible Malachite Dégâts des points faibles +X% Analyse des points faibles Malachite Dégâts des points faibles +X%, Taux de coup critique +X% Rainures renforcées Malachite ATQ d’arme à feu +X% Concentration accrue Almandin Dégâts critiques +X% Introspection Almandin Taux de coup critique +X% Action et Réaction Malachite ATQ d’arme à feu +X%, Recul +X% Déferlante de balles Xantique Cadence de tir +X%, ATQ d’arme à feu +X%

Vous souhaitez en savoir plus sur The First Descendant ? Faites le bon choix de Légataire grâce à notre tier list des personnages, puis découvrez notre classement des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.