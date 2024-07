Les fusils à rayons sont l’un des types d’armes les plus inhabituels dans The First Descendant, mais ils peuvent être assez puissants entre de bonnes mains. La Clairvoyance est le meilleur du lot, alors voici tout ce que vous devez savoir pour le débloquer et l’utiliser.

La Clairvoyance est une arme qui profite d’une échelle de dégâts spectaculaire pour offrir des DPS incroyables si elle est utilisée correctement. Nous l’avons récemment classée dans le tier S de notre liste des armes ultimes, et c’est indiscutablement l’une des meilleures options de tout le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’arme fonctionne avec des munitions spéciales, qui peuvent être agaçantes à trouver, mais si vous gardez précieusement les munitions pour le bon moment, il est difficile de ne pas choisir la Clairvoyance. Avec tout cela en tête, voici notre guide pour tirer le meilleur parti de cette arme.

Avant de pouvoir débloquer Clairvoyance, vous devrez accumuler des matériaux de recherche importants :

Syncytium de Polymères de la Clairvoyance 73x Flectorite 114x Bobine de Charge Inversée 8x Circuit Neuronal Crypté 1x Schéma de Syncytium de Polymères de la Clairvoyance

Fibres Synthétiques de la Clairvoyance 97x Durcisseur 115x Alliage à Mémoire de Forme 19x Biometal Déformé 1x Schéma des Fibres Synthétiques de la Clairvoyance

Nanotubes de la Clairvoyance 139x Cristal de Carbone 76x Héllion 10x Batterie à Plasma à Fusion 1x Schéma de Nanotubes de la Clairvoyance

1x Schéma de la Clairvoyance

100 000 Or

En complétant des activités, en débloquant des régions et en battant des boss d’Interception du Néant, vous obtiendrez la plupart des matériaux nécessaires, bien que cela demande un peu de patience. Une fois que vous avez accumulé tout ce dont vous avez besoin, allez parler à la Magistère Anaïs à Albion.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Payez 100 000 Or et obtenez la demande de recherche. Il faudra quatre heures pour compléter la Recherche, vous pouvez donc accomplir d’autres tâches ou quêtes entre-temps. La seule autre chose à savoir est que cette recherche ne devient disponible qu’au rang de maîtrise 15, alors ne vous embêtez pas à essayer avant d’atteindre ce niveau.

Statistiques de la Clairvoyance

NEXON

ATQ : 23

: 23 Cadence de tir : 399

: 399 Rechargement : 2,2 secondes

: 2,2 secondes Aberration de l’au-delà : Lorsque vous touchez un ennemi avec un rayon de niveau 2, vous lui infligez Œil du Néant. Lorsque vous touchez un ennemi avec un rayon de niveau 3, vous lui Infligez Glace-sang. Cet effet est similaire à l’effet Engelures disponible dans d’autres modes.

Le meilleur Légataire pour la Clairvoyance

Viessa est le meilleur Légataire pour la Clairvoyance. L’effet Glace-sang sur le rayon de niveau 3 est en réalité exactement le même qu’Engelure.

En rapport: Comment obtenir des Accélérateurs de Métal dans The First Descendant

L’article continue après la publicité

Nexon Games

Il se synchronise parfaitement avec le malus Entraves de glace de Viessa, généré par sa compétence Blizzard. L’augmentation importante de la Vitesse d’Action qu’il procure fonctionne parfaitement avec les compétences de Viessa, et elle est sans aucun doute le meilleur Légataire pour prendre en main le fusil à rayons Clairvoyance.

L’article continue après la publicité

Configuration des Modules pour la Clairvoyance

Voici les meilleurs modules pour la Clairvoyance :

Module Emplacement Description Conducteur de flocon de neige Céruléen Quand vous attaquez des ennemis affectés par Gelure, ATQ des armes à feu +X% Charge de supraconductivité Xantique Vitesse de charge des fusils à faisceau +X% Froid prioritaire Céruléen ATQ de Gelure +X%, Modificateur du temps de rechargement -X% Canon glacial Céruléen ATQ de Gelure +X%, Cadence de tir – X% Cadence de tir réfléchie Xantique Cadence de tir +X%, Taux de coups critiques des armes à feu +X% Obsession des gros calibres Xantique Munitions spéciales max +X%, Vitesse de déplacement max -X% Froid amplifié Céruléen Ajoute une Gelure égale à X% de l’ATQ de l’équipe Introspection Almandin Taux de coups critiques des armes à feu +X% Rainures renforcées Malachite ATQ des armes à feu +X% Cadence de tir accrue Malachite Cadence de tir +X%

Voilà, vous savez tout sur le fusil à rayons Clairvoyance et comment tirer le meilleur parti de cette arme puissante dans The First Descendant.

L’article continue après la publicité

Vous souhaitez en savoir plus sur The First Descendant ? Faites le bon choix de Légataire grâce à notre tier list des personnages, puis découvrez notre classement des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.