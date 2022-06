Les meilleurs personnages de Genshin Impact | Tier List

Alors que de nouveaux personnages ne cessent d’affluer sur Genshin Impact, il devient de plus en plus compliqué de savoir sur lesquels miser, ou quel élément il vaut mieux favoriser. Pour vous mettre sur la bonne voie, voici une tier list des personnages.

Alors que Genshin Impact a soufflé cette année sa toute première bougie, l’action-RPG de miHoYo compte déjà près de 50 personnages, et la liste ne cesse de s’allonger.

Qu’ils soient axés sur le soin, le DPS ou support, tous ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais certains peuvent plus facilement tirer leur épingle du jeu que d’autres. Que ce soit pour partir en exploration ou pour les combats, voici qui devrait vous aider à construire votre équipe.

Tier List des personnages de Genshin Impact

Les personnages du Tier S sur Genshin Impact

Ayaka – DPS – Cryo

Plus rapide que l’éclair dès qu’elle est dans l’eau grâce à son impressionnant dash, Ayaka est une épéiste redoutable qui saura trouver sa place dans la plupart des équipes, en particulier celles qui reposent déjà sur l’utilisation de personnages Cryo.

Venti – Support – Anémo

En un rien de temps, Venti a réussi à trouver sa place dans la méta, s’imposant comme l’un des meilleurs supports qui, cerise sur le gâteau, est capable d’infliger des dégâts conséquents.

Zhongli – Support – Géo

Grâce à son bouclier qui offre une excellente protectio, tout en réduisant la défense des ennemis proches et ses dégâts non négligeables, Zhongli est rapidement devenu un must have.

Bennett – Soigneur / Support – Pyro

Avec ses soins, ses dégâts et surtout sa capacité à booster les dégâts des autres personnages, Bennett est un peu le couteau suisse qui trouve sa place dans n’importe quelle équipe sur Genshin Impact.

Ganyu – Support / DPS – Pyro

Qu’il faille assurer au niveau des dégâts de zone, des dégâts mono-cible ou soutenir son équipe, Ganyu est très polyvalente.

Xiao – DPS – Anémo

Xiao est un main DPS qui est capable d’infliger des dégâts plutôt conséquents, couplé à un autre personnage Anémo il permettra de maximiser le gain d’énergie de l’équipe.

Hu Tao – DPS – Pyro

Si HU Tao peut faire l’affaire en tant que support, c’est surtout en tant que main DPS qu’elle assure.

Kazuha – Support – Anémo

Grâce à ses multiples boosts et son pouvoir de dispersion Kazuha est un support hors pair. En faisant les ajustements nécessaires, il peut également se positionner en tant que main DPS.

Xingqiu – Support – Hydro

Le kit de Xingqiu fait de lui un excellent personnage de soutien. Il peut sembler un peu faiblard de prime abord, mais il n’en est rien, il cache bien son jeu.

Xiangling – DPS / Support – Pyro

Si lorsque l’on pense main DPS et Pyro, Diluc est le nom qui vient immédiatement à l’esprit, Xiangling n’est pas à sous-estimer pour autant.

Les personnages du Tier A sur Genshin Impact

Diona – Soigneur / Support – Cryo

Diona est efficace dans un grand nombre de situations, capable tour à tour de soigner les membres de son équipe, mais aussi de les protéger grâce à son bouclier.

Jean – Soigneur / Support – Anémo

Jean est LE couteau suisse de Genshin Impact. Le personnage est capable d’assurer en tant que Soigneur, Support, mais aussi en tant que main DPS.

Eula – DPS – Cryo

Capable d’infliger des dégâts Cryo autant que des dégâts physiques, Eula est le personnage idéal pour venir seconder un autre main DPS.

Ningguang – DPS – Géo

Son kit atypique fait de Ningguang est un main DPS pas comme les autres. Bien qu’elle ne soit pas le DPS le plus puissant de Genshin Impact, elle n’est pas à sous-estimer, en particulier pour ce qui est d’infliger des dégâts à longue distance.

Albedo – Support / DPS – Géo

Capable d’infliger des dégâts, mais aussi de protéger ses équipiers grâce à son bouclier, Albedo est un excellent personnage de soutien.

Tartaglia – DPS – Hydro

Lorsqu’il s’agit d’infliger de lourds dégâts au corps à corps, Tartaglia et le main DPS de la situation.

Keqing – DPS – Electro

Keqing n’a pas le gameplay le plus intuitif, ni même les dégâts les plus significatifs du jeu, mais cet épéiste dispose tout de même d’un fort potentiel.

Mona – Support / DPS – Hydro

Dès sa sortie, Mona s’est propulsée au sommet, parmi les meilleurs personnages du jeu. Si ses talents de Support, main DPS ont depuis été ternis par des personnages plus en vogue, le côté hybride de Mona en font un personnage particulièrement viable.

Yoimiya – DPS – Pyro

Capable de changer ses attaques normales en attaques Pyro, Yoimiya peut infliger de sérieux dégâts à ses adversaires.

Sara – Support – Electro

Si vous êtes à la recherche d’un Support pour apporter des buffs ou de l’énergie à votre équipe, Sara est un choix des plus viables.

Raiden – Sub DPS – Electro

À l’instar de Tartaglia, Raiden n’est pas le personnage le plus facile à prendre en main, mais il vaut la peine de s’accrocher. En plein combat son déchaînement élémentaire peut vraiment faire la différence.

Klee – DPS – Pyro

Bien que la portée de ses attaques soit assez limitée, la puissance des attaques chargées de Klee en font l’un des main DPs les plus efficaces.

Yun Jin – Support – Géo

Fraîchement débarquée sur Genshin Impact, Yun Jin a un potentiel à ne pas négliger. Efficace dans une équipe full Géo, ou dans une composition plus diversifiée, elle permettra d’avoir un boost de dégâts des plus appréciables.

Shenhe – Support – Cryo

Si Shenhe doit encore faire ses preuves sur Genshin, elle peut se révéler fort utile votre équipe compte déjà des personnages Cryo.

Beidou – DPS – Electro

Beidou est l’un des personnages les plus difficiles à maîtriser, ce qui fait que de multiples DPS sont bien plus en vogue, mais sa résilience et son gameplay offtank en font une bonne option pour qui saura en tirer parti.

Yae Miko – Support / DPS – Electro

Récemment sortie, Yae Miko s’est rapidement fait une place parmi les personnages les plus en vogue grâce à son kit électrisant.

Arataki Itto – DPS – Géo

DPS dans la lignée de Xiao, Itto est là pour foncer dans le tas, tout en apportant de la résonance élémentaire à son équipe. Il peut facilement donner un bon coup de boost à votre équipe.

Diluc – DPS – Pyro

Dès sa sortie, Diluc s’est immédiatement illustré grâce à ses lourds dégâts. Ce personnage 5 étoiles est considéré comme l’un des meilleurs DPS de Genshin Impact.

Les personnages du Tier B sur Genshin Impact

Barbara – Soigneur – Hydro

S’il vous manque un bon soigneur dans votre équipe, avec du heal à foison, Barbara est la personne de la situation.

Xinyan – Support / DPS – Pyro

Si Diluc est le loin le meilleur DPS de Genshin, il reste très dur à obtenir, ce qui fait de Xinyan une bonne alternative, grâce à ses énormes dégâts de zone. Qui plus est, son bouclier en fait un bon support.

Kokomi – Soigneur / Sub DPS – Hydro

Il n’est pas rare de croiser des Kokomi axées DPS sur Genshin Impact, mais c’est surtout lorsqu’elle est jouée soin qu’elle excelle.

Fischl – DPS / Support – Electro

Si Fischl excelle tout particulièrement dans les expéditions grâce à son passif, elle tient largement la route en combat également, notamment grâce à son invocation de Oz.

Sayu – Support – Anémo

Outre le fait que Sayu soit l’unique épéiste à deux mains Anémo de Genshin, ce qui est non négligeable, elle offre également des bonus intéressants grâce à ses constellations.

Rosalia – DPS – Cryo

Si vous êtes à la recherche d’un second DPS, Rosalia est taillée pour le rôle, en particulier si vous avez un DPS Pyro avec qui l’associer.

Qiqi – Soigneur – Cryo

Pour ce qui est de soigner efficacement son équipe, QiQi est une excellent choix, en particulier lorsque les combats s’éternisent. Cerise sur le gâteau, elle dispsose de multiples CC.

Noëlle – Soigneur – Géo

Bien qu’elle ait des stats assez moyennes, et qu’elle nécessite un build assez travaillé pour exceller, Noëlle est un très bon Soigneur.

Yanfei – DPS – Pyro

Yanfei est un DPS Pyro tout ce qu’il y a de plus intéressant, capable d’infliger de sérieux dégâts.

Thomas – Sub DPS / Support – Pyro

Non seulement Thomas est capable d’apporter un peu de DPS supplémentaire, mais il est également d’un soutien non négligeable puisqu’il peut protéger son équipe grâce à son bouclier.

Gorou – Support – Géo

Si certains personnages sont capable de briller de mille feux qu’ils soient seuls ou accompagnés, pour ce qui est de Gorou, c’est vraiment lorsqu’il est dans une équipe qu’il se révèle. Il sera particulièrement efficace une fois associé à d’autres personnages Géo.

Kaeya – Support – Cryo

Kaeya a la possibilité d’infliger d’intéressants dégâts Cryo, mais il s’avère surtout utile lorsqu’il s’agit de mettre en place des réactions élémentaires, ou de créer des passages pour traverser de longues étendues d’eau.

Sucrose – Support – Anémo

Avec sa panoplie de CC et son debuff de résistance élémentaire sur ses adversaires, Sucrose est un support qui, sans être l’un des meilleurs personnages de Genshin Impact, fait très bien l’affaire.

Les personnages du Tier C sur Genshin Impact

Lisa – Support – Electro

Lisa n’est clairement pas l’un des Support les plus intéressants de Genshin Impact, mais elle peut faire ses preuves si l’on exploite correctement son kit.

Voyageur – Support – Electro

Lorsqu’il interagit avec les statues des Sept, le Voyageur a la capacité de changer d’élément.

Razor – DPS – Electro

Si comme de nombreux DPS, Razor souffre du règne de Diluc, il reste une bonne alternative. Néanmoins, c’est surtout lors des expéditions que son potentiel se révèle.

Aloy – DPS – Cryo

De prime abord, Aloy ne paie pas de mine, mais dès lors que ses attaques normales sont infusées par le Cryo, elle dévoile tout son potentiel.

Chongyun – DPS / Support – Cryo

Lorsqu’il s’agit de faire des prouesses en solo, Chongyun n’est clairement pas l’idéal, mais avec une bonne équipe et un build adéquat, il se révélera être un support indispensable.

Les personnages du Tier D sur Genshin Impact

Amber – Support – Pyro

Amber peut a peu près tenir la route lors des combats, mais c’est surtout en exploration qu’elle s’avère être utile, notamment grâce à son passif.

Voyageur – Support – Anémo

Lorsqu’il interagit avec les statues des Sept, le Voyageur a la capacité de changer d’élément. Avec l’élément Anémo il se positionne en tant que Support, capable de réduire la résistance élémentaire des adversaires.

Voyageur – DPS / Support – Géo

Lorsqu’il interagit avec les statues des Sept, le Voyageur a la capacité de changer d’élément. Avec l’élément Géo, il est capable de remplir le rôle de Support comme de DPS.