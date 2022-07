Genshin Impact : Tous les codes promo fonctionnels | Juillet 2022

more

À surtout ne pas oublier, ces codes sont à usage unique sur chaque compte et expireront éventuellement après une date non précisée.

Les codes actuels n’ont pas de date précise d’expiration, cependant, ceux-ci expirent régulièrement et de nouveau prennent leurs places.

Ainsi cette monnaie virtuelle est rapidement vitale pour obtenir de nouveaux personnages, mais aussi pour farmer les donjons du jeu. Si vous allez naturellement en obtenir tout au long de votre progression, il existe un moyen alternatif et répétable que vous pouvez utiliser.

Ces gemmes sont utilisées pour acheter des pierres de la Destinée et des pierres de la Fatalité. Vous pourrez ensuite vous en servir pour réaliser des Vœux. Enfin, les Primo-gemmes permettent aussi de recharger le système d’énergie du jeu, la Résine.

Pour autant, si vous désirez augmenter votre arsenal de personnages et avoir accès à certaines des armes incroyablement puissantes que le jeu propose, il vous faudra alors lâcher une rondelette somme de Primo-gemmes (qui sont une monnaie premium pouvant être acheté vers la boutique).

Le jeu Free to Play de miHoYo, Genshin Impact, permet aux joueurs d’explorer chaque recoin du monde ouvert qu’il propose sans aucune restriction. En fait, vous pouvez tout à fait finir le jeu sans payer.

Genshin Impact est disponible gratuitement depuis le lundi 28 septembre 2020 sur PC, Nintendo Switch, mobiles iOS et Android et PS4-PS5.

by Dexerto