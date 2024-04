Calendrier des mises à jour de Genshin Impact : Toutes les dates de sortie en 2024

Vous vous interrogez sur les dates de sortie des prochaines mises à jour de Genshin Impact ? Voici alors le calendrier complet des patchs à venir, calculé selon le modèle de planification de HoYoverse.

Genshin Impact suit un calendrier fixe pour ses nouvelles versions, apportant une multitude de nouveautés au RPG en monde ouvert, allant de nouvelles bannières à des régions inédites, et bien plus encore.

HoYoverse n’a jusqu’à présent pas manqué à ce calendrier, à l’exception d’une fois en mai 2022 lorsque la sortie de la version 2.7 a été retardée. Ainsi, sauf événements imprévus, nous pouvons prédire les dates des versions à venir.

Ceci étant dit, voici le calendrier complet des prochaines versions.

Calendrier complet des mises à jour de Genshin Impact

Voici le détail complet de toutes les dates de sortie des nouvelles versions de Genshin Impact, pour 2024 et au-delà.

VERSION Date de sortie Phase Version 4.4 31 Janvier 2024 • Phase 1: 31 Janvier 2024

• Phase 2: 21 Février 2024 Version 4.5 13 Mars 2024 • Phase 1: 13 Mars 2024

• Phase 2: 3 Avril 2024 Version 4.6 24 Avril 2024 • Phase 1: 24 Avril 2024

• Phase 2: 15 Mai 2024 Version 4.7 5 Juin 2024 • Phase 1: 5 Juin 2024

• Phase 2: 26 Juin 2024 Version 4.8 17 Juillet 2024 • Phase 1: 17 Juillet 2024

• Phase 2: 7 Août 2024 Version 5.0 28 Août 2024 • Phase 1: 28 Août 2024

• Phase 2: 18 Septembre 2024 Version 5.1 9 Octobre 2024 • Phase 1: 9 Octobre 2024

• Phase 2: 30 Octobre 2024 Version 5.2 20 Novembre 2024 • Phase 1: 20 Novembre 2024

• Phase 2: 11 Décembre 2024 Version 5.3 1er Janvier 2025 • Phase 1: 1er Janvier 2025

• Phase 2: 22 Janvier 2025 Version 5.4 12 Février 2025 • Phase 1: 12 Février 2025

• Phase 2: 5 Mars 2025 Version 5.5 26 Mars 2025 • Phase 1: 26 Mars 2025

• Phase 2: 16 Avril 2025 Version 5.6 7 Mai 2025 • Phase 1: 7 Mai 2025

• Phase 2: 28 Mai 2025 Version 5.7 18 Juin 2025 • Phase 1: 18 Juin 2025

• Phase 2: 9 Juillet 2025 Version 5.8 30 Juillet 2025 • Phase 1: 30 Juillet 2025

• Phase 2: 20 Août 2025 Version 6.0 10 Septembre 2025 • Phase 1: 10 Septembre 2025

• Phase 2: 1er Octobre 2025 Version 6.1 22 Octobre 2025 • Phase 1: 22 Octobre 2025

• Phase 2: 12 Novembre 2025 Version 6.2 3 Décembre 2025 • Phase 1: 3 Décembre 2025

• Phase 2: 24 Décembre 2025 Version 6.3 14 Janvier 2026 • Phase 1: 14 Janvier 2026

• Phase 2: 4 Février 2026 Version 6.4 25 Février 2026 • Phase 1: 25 Février 2026

• Phase 2: 18 Mars 2026 Version 6.5 8 Avril 2026 • Phase 1: 8 Avril 2026

• Phase 2: 29 Avril 2026 Version 6.6 20 Mai 2026 • Phase 1: 20 Mai 2026

• Phase 2: 10 Juin 2026 Version 6.7 1er Juillet 2026 • Phase 1: 1er Juillet 2026

• Phase 2: 22 Juillet 2026 Version 6.8 12 Août 2026 • Phase 1: 5 Août 2026

• Phase 2: 2 Septembre 2026 Version 7.0 23 Septembre 2026 • Phase 1: 23 Septembre 2026

• Phase 2: 14 Octobre 2026 Version 7.1 4 Novembre 2026 • Phase 1: 4 Novembre 2026

• Phase 2: 25 Novembre 2026

Genshin Impact suit un calendrier de nouvelles versions toutes les six semaines. Les versions 2 et 3 se sont arrêtées après les 2.8 et 3.8, et il est prévu que la version 4 suive le même modèle, il est donc peu probable que les futures versions comportent des mises à jour X.9 et X.8.

Chaque version X.0 introduit également une nouvelle grande région, ce qui signifie que la 5.0 introduira Natlan, la 6.0 apportera Snezhnaya et, enfin, la 7.0 sera la finale avec Khaenri’ah. Nous ne savons pas ce qui se passera après cela.

Rappelez-vous que les dates de ce calendrier sont provisoires et qu’elles peuvent changer. Si d’éventuelles modifications venaient à arriver, nous mettrons alors à jour cet article.