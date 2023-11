Jujutsu Kaisen : les 10 personnages les plus forts encore en vie dans le manga

Le manga Jujutsu Kaisen est actuellement dans sa dernière ligne droite, et il laisse des fans endeuillés dans son sillage après avoir tué plusieurs de leurs personnages favoris. Qu’en est-il des survivants ? On a pris le risque de classer les plus puissants encore en vie.

La narration brutale de Jujutsu Kaisen n’épargne pas les personnages, même les plus populaires, tels que Gojo, Nanami, et bien d’autres. L’histoire se déroule dans un monde où les émotions négatives s’accumulent et donnent naissance à des fléaux, qui menacent la sécurité des gens.

Les exorcistes Jujutsu risquent leur vie pour vaincre ces fléaux et guident également les jeunes étudiants sur la bonne voie pour assurer la relève. Pourtant, la bataille contre ces créatures maudites est sans fin puisqu’elles continueront d’exister tant que les humains existeront. Comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi compter sur des maîtres des fléaux qui s’opposent aux exorcistes.

Ainsi, le monde Jujutsu a subi d’innombrables pertes au fil des ans et continue de faire son deuil régulièrement. Le manga Jujutsu Kaisen est actuellement dans sa dernière phase, mais il reste encore quelques combattants particulièrement forts, qui luttent les uns contre les autres. Parce qu’on aime le risque, on a fait une liste des dix personnages les plus redoutables encore en vie dans le manga.

Attention : Au cas où le titre ne serait pas assez clair, précision est faite que cet article contient des spoilers du manga !

10 – Choso

crunchyroll

Choso est l’un des Foetus des Neuf Phases, qui a hérité de la Technique de Manipulation des Hématies du Clan Kamo, l’un des trois grands clans. Ses capacités globales surpassent largement celles du Noritoshi Kamo de l’ère actuelle, qui a également hérité de la même technique en tant que descendant direct du clan. De plus, Choso a été créé pour dépasser les limites de l’énergie occulte, le rendant facilement l’un des personnages les plus forts du manga Jujutsu Kaisen.

9 – Uraume

crunchyroll

Uraume est un maître des fléaux millénaire et le subordonné direct de Sukuna. Il possède la technique de Glace, qui lui permet de créer et de manipuler la glace en petites ou grandes quantités. Uraume est également l’un des rares personnages du manga Jujutsu Kaisen capable d’utiliser le Sort d’Inversion.

8 – Maki Zenin

crunchyroll

Après sa défaite contre Jogo lors du Drame de Shibuya, Maki traverse de nombreuses épreuves avant de débloquer toute l’étendue de son corps célestement restreint, comparable à celui de Toji Fushiguro. Maki peut désormais voir les fléaux sans ses lunettes et manie le Sabre des Âmes que Mai lui a laissé. L’objet maudit a la capacité de contourner toute résistance physique pour couper directement l’âme de n’importe quelle cible.

7 – Yuji Itadori

shonen jump/shueisha

Bien que Maki surpasse désormais Yuji en termes de force physique, ce dernier possède une énergie occulte colossale, ce qui l’aide à compenser. Yuji peut également utiliser le Rayon Noir, qui multiplie la puissance de ses attaques physiques. Cependant, le manga Jujutsu Kaisen n’a pas encore révélé la véritable étendue de ses pouvoirs, il y a donc une chance qu’il monte dans le classement de cette liste une fois que nous découvrirons le secret derrière son étrange bras aperçu dans des visuels récents.

6 – Kinji Hakari

manga plus

Avec une force physique incroyable, une énergie occulte toute aussi surprenante, une technique innée inhabituelle et une terrifiante Extension du Territorie, Hakari est facilement l’un des personnages les plus forts du manga Jujutsu Kaisen. Il apparaît pour la première fois dans l’arc de la Traque meurtrière. Gojo l’avait listé parmi ses trois élèves ayant la capacité de le surpasser. Les techniques innées de Hakari sont principalement appliquées à travers son Extension de Territoire, Joueur Meurtrier.

5 – L’Ange (Hana Kurusu)

manga plus

L’Ange est un exorciste ancien réincarné de l’ère Heian qui coexiste désormais avec Hana Kurusu dans le même corps. C’est aussi elle qui a désenchaîné Satoru Gojo en utilisant sa capacité d’annulation appelée Échelle de Jacob. Son sort inné lui permet d’annuler complètement toutes les techniques occultes, sans limite. Même les barrières et les objets maudits ne font pas exception, y compris l’objet de grade spécial, la Lisière du Supplice.

4 – Fumihiko Takaba

gege akutami / viz

Bien qu’il n’apparaisse pas souvent dans Jujutsu Kaisen, Takaba est l’un des personnages les plus forts du manga, ayant le potentiel de rivaliser même avec Satoru Gojo. Sa technique innée, Comédien, lui permet de manipuler la réalité en pensant à quelque chose de drôle. Takaba combat actuellement Kenjaku dans le manga et tient tête à cet ancien maître des fléaux, qui peut utiliser un nombre inconnu de techniques.

3 – Yuta Okkotsu

crunchyroll

Yuta est le seul exorciste de grade spécial actuellement en vie dans le manga Jujutsu Kaisen. Ses capacités sont seulement devancées par celles de Satoru Gojo, et ce dernier a confirmé à plusieurs reprises que Yuta avait le potentiel de le surpasser. La technique innée du jeune exorciste qui lui permet de copier les autres sorts, combinée à l’apparition de grade spécial Rika, le rend invincible : il n’a pas encore perdu de combat dans la série.

2 – Kenjaku

crunchyroll

Kenjaku est l’un des principaux antagonistes de la série, et complote et manigance depuis plus de mille ans. Il utilise une technique inconnue pour changer de corps et acquérir également les techniques de son hôte. On ne sait pas vraiment combien de sorts il possède actuellement, mais ceux qu’il a utilisés sont tous incroyablement puissants. Il utilise actuellement le cadavre de Geto comme un réceptacle, obtenant ainsi l’accès au sort de grade spécial de ce dernier.

1 – Ryomen Sukuna

crunchyroll

Le roi des fléaux, Ryomen Sukuna, reste invaincu après avoir abattu l’exorciste le plus fort de l’ère moderne, Satoru Gojo. Dans le manga, il s’est incarné sous sa véritable forme, devenant l’incarnation du désastre. Les exorcistes luttent actuellement contre lui, car Gojo et Kashimo ont déjà perdu la vie. Néanmoins, le personnage le plus fort de l’histoire ne peut pas être vaincu par un seul exorciste : il faudra s’y prendre à plusieurs.

Jujutsu Kaisen aborde sa dernière ligne droite et les affrontements sont toujours plus violents (et sanglants). Sans compter que certains personnages n’ont pas fini de nous dévoiler l’amplitude de leur pouvoir : ce top risque bien de changer dans les semaines à venir.

