House of the Dragon Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

La Danse des Dragons commence dans une saison 2 qui s’annonce sanglante pour House of the Dragon : pour ne rien rater de la série, voici le calendrier de sortie des épisodes.

La saison 2 de House of the Dragon était attendue depuis longtemps par les fans, et a enfin atteint nos petits écrans grâce à la nouvelle plateforme de streaming Max. La série dérivée et préquelle de Game of Thrones a en effet très vite trouvé son public à sa première sortie en 2022, et son renouvellement a fait des heureux.

Des heureux qui n’auront pas manqué de grimacer avec le premier épisode, fidèle au ton de la production HBO et reprenant les livres de George R. R. Martin sans en omettre les détails morbides. Qui des Verts ou des Noirs va l’emporter dans la saison 2 de House of the Dragon ? Pour ne rien rater de la série, on vous propose le calendrier de sortie détaillé de ses épisodes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sort le prochain épisode de la saison 2 de House of the Dragon ?

L’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon sortira le 24 juin 2024 à 3h du matin sur Max (soit dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24).

Le premier épisode est sorti le 17 juin à la même heure, sur la nouvelle plateforme de streaming en France. Les abonnés à Canal+ ou Prime Video qui auraient déjà souscrit à l’ancienne offre du Pass Warner devenue Max ont également pu y avoir accès.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 2 de House of the Dragon :

Épisode 1 : 17 juin 2024

Épisode 2 : 24 juin 2024

Épisode 3 : 1er juillet 2024

Épisode 4 : 8 juillet 2024

Épisode 5 : 15 juillet 2024

Épisode 6 : 22 juillet 2024

Épisode 7 : 29 juillet 2024

Épisode 8 : 5 août 2024

Avant même son retour, la série a beaucoup fait parler d’elle. On sait déjà par exemple que l’épisode 2 de la saison 2 établira un nouveau record, tandis que la saison 3 de House of the Dragon a été officiellement confirmée avant même les épisodes de ce deuxième chapitre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si l’univers de Game of Thrones ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter notre liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.