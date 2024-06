House of the Dragon : explication du nouveau générique d’intro de la saison 2

La série a changé de générique d’intro pour sa saison 2 : on vous explique les détails et les références de la nouvelle séquence d’ouverture passionnante de House of the Dragon.

L’histoire de Westeros est riche en personnages intrigants, relations complexes et carnages absolus. Initiée par George R. R. Martin pour sa saga littéraire du Trône de Fer, elle n’a rien perdu de son intensité avec l’adaptation de HBO. Mais si le générique de la première série Game of Thrones est reconnaissable entre tous, il n’en allait pas de même avec celui de la première saison de House of the Dragon.

Or, la saison 2 a enfin débarqué après plusieurs années d’attente, et elle apporte avec elle une grande nouveauté dans son introduction. Au-delà de sa musique emblématique, cette séquence d’ouverture raconte avant tout une histoire, à savoir celle du continent sur lequel se déroule l’intrigue. En effet, loin de se contenter d’offrir de jolis effets de broderie pour épater la galerie, le générique fourmille en réalité de détails fascinants : on vous les explique tous.

Que trouve-t-on dans le générique d’introduction de House of the Dragon ?

Si le premier générique de House of the Dragon s’attardait sur la maquette du roi Viserys, celui de la saison 2 dévoile l’histoire de Westeros sous forme d’une tapisserie se brodant sous les yeux du spectateur.

La mort de Viserys dans la première saison peut justifier un tel changement, remballant la ville miniature de Port-Réal au profit d’une tapisserie qui permet de résumer les différents événements clés de la famille Targaryen, ainsi que les moments importants de la saison 1 de la série. On vous présente une analyse des scènes qui apparaissent dans cette introduction.

Les Valyriens et les dragons

hbo

On peut d’abord voir le royaume de l’Ancienne Valyria et ses Valyriens tentant de se lier aux dragons pour asseoir leur autorité sur eux. Ce qui n’a rien d’une tâche facile, mais leur capacité à utiliser la magie du sang contribue certainement à leur succès.

Ces personnes comptent parmi les premières dans la tradition de Game of Thrones à pouvoir apprivoiser des dragons : elles sont aussi les premiers ancêtres de la Maison Velaryon.

Daenys Targaryen, dit la Rêveuse

hbo

Un moment capital de l’histoire des Targaryens est représenté ici, lorsque Daenys la Rêveuse a des visions de la ruine imminente de Valyria. Lorsqu’elle en informe son père, Aener, il déplace tout son clan à Peyredragon.

Douze ans plus tard, le Fléau de Valyria se réalise, et les Targaryens sont les seuls seigneurs dragons à survivre.

Aegon, Visenya et Rhaenys

hbo

Voler sur des dragons n’est pas seulement amusant, c’est aussi un excellent moyen de conquérir tout Westeros. Il suffit de voir la réussite d’Aegon, Rhaenys et Visenya, dont les exploits apparaissent dans cette section de la tapisserie.

La conquête d’Aegon

hbo

La prochaine partie du générique de House of the Dragon présente l’un des moments les plus importants de l’histoire des Targaryens : la conquête d’Aegon.

Parmi les nombreuses morts survenues pendant cette période longue et sanglante, nous voyons dans la tapisserie le massacre de Harren, roi des Îles et du Conflans, et de Marn Gardner, roi du Bief.

Des deux côtés, on retrouve des boucliers arborant les emblèmes des deux maisons. Au centre figure Harren le Noir, tué sous le feu des dragons.

L’événement relate l’épisode du château de Harrenhal, conçu pour être la plus grande forteresse du continent. Mais bien que gigantesque et imprenable pour l’homme, le bâtiment n’avait pas été pensé pour une attaque de dragons venant du ciel. À peine les travaux terminés, Aegon et Balerion ont surgi et anéanti la lignée d’Harren, semant le chaos dans le royaume.

La Maison Arryn, Stark et Tully plient le genou

hbo

La Maison Targaryen régnant désormais en maître, les familles nobles de tout Westeros n’ont d’autre choix que de plier le genou en signe d’allégeance.

Cette partie de la tapisserie montre les couleurs et symboles de trois des clans iconiques de l’univers de Game of Thrones : les maisons Arryn, Stark et Tully, alors que les dames et seigneurs qui les portent s’inclinent devant leur nouveau souverain.

Le dragon à trois têtes

hbo

Quoi de plus terrifiant qu’un redoutable dragon capable de changer le cours du destin en effaçant des dynasties ? Probablement le dragon à trois têtes de la maison Targaryen, représenté ici dans toute sa splendeur alors que le règne d’Aegon peut commencer pour de bon.

Port-Réal

hbo

Port-Réal n’est plus à présenter pour quiconque a déjà regardé Game of Thrones. Le lieu est tout aussi capital pour House of the Dragon, puisque c’est là qu’on y retrouve la famille au pouvoir, menée dans la saison 2 par Alicent Hightower et son fils Aegon II Targaryen.

La vaste structure a été construite 300 ans avant les événements de la série originale. Ce qui signifie qu’elle a été construite un peu plus d’un siècle avant l’époque de House of the Dragon.

Le premier Aegon et ses deux sœurs, Rhaenys et Visenya, arrivèrent dans ce qui est maintenant connu sous le nom des Terres de la Couronne, et y établirent leur royaume. Quant au Donjon Rouge, il ne fut achevé qu’après la mort d’Aegon le Conquérant, en 37 AC (soit 37 ans après sa Conquête).

Maegor le Cruel

hbo

Les souverains de Westeros finissent rarement leurs jours en douceur. Et Maegor le Cruel, deuxième fils d’Aegon Ier, en est un parfait exemple : il est retrouvé mort sur le trône de fer.

Maegor a régné de 42 à 48 AC. Le souverain cristallise absolument tous les aspects détestables d’un tyran : sourd aux conseils de ses proches, il s’est montré violent autant du côté de ses ennemis que de ses alliés, n’hésitant pas à tuer à tour de bras ses grands mestres et multipliant les mariages malheureux.

Finalement, Maegor le Cruel est retrouvé mort sur le trône, blessé aux bras et à la gorge par les épées servant de support au siège. Les circonstances de son décès créeront la légende selon laquelle le trône de fer rejette les usurpateurs et souverains qui ne sont pas dignes de lui.

Le règne de Jaehaerys

hbo

Un roi qui a connu une période relativement stable sur le trône est Jaehaerys. Il s’agit du Targaryen ayant régné le plus longtemps dans l’histoire de Westeros, avec un palmarès admirable de 55 années.

Dans le générique, on le découvre au côté de sa femme Alysanne – qui est, tradition oblige, également sa sœur.

Viserys est couronné roi

hbo

C’est là que le générique d’ouverture de House of the Dragon entre dans le vif du sujet : on peut découvrir Viserys, père de Rhaenyra et époux d’Alicent, s’assoir sur le trône à la place de sa sœur Rhaenys.

La décision de lui offrir le pouvoir a été prise par le Grand Conseil, malgré la position d’aînée de Rhaenys. Viserys régnera jusqu’en 129 AC, date de sa mort, vue dans la première saison.

Mais Viserys se sentira toujours coupable d’avoir accepté le trône au détriment de sa sœur. Ce qui explique certainement en partie sa décision de faire de sa fille Rhaenyra son héritière.

Les Verts et les Noirs

hbo

Dans l’épisode 8 de la saison 1 de House of the Dragon, Rhaenyra, Daemon et leurs enfants visitent Port-Réal pour dîner avec Viserys, Alicent et leur famille.

C’est la dernière fois que les deux côtés de la famille se rencontrent plus ou moins en paix, à l’occasion d’un repas durant lequel Viserys insiste pour le besoin de rester unis. Malheureusement, la maladie du roi aura raison de lui le même soir, et tout basculera, jusqu’au point de non retour dans le final de la saison : la mort de Lucerys entre les crocs du dragon d’Aemond.

Sur la tapisserie, Verts et Noirs sont installés de part et d’autre de la table, dans une représentation de la confrontation imminente entre les deux clans.

Rhaenyra et Aegon convoitent tous deux le trône

hbo

L’une des dernières scènes de la tapisserie dévoile la rivalité entre les deux principaux aspirants à la couronne : Rhaenyra et Aegon II.

La première se trouve à Peyredragon, le deuxième siège sur le trône de fer à Port-Réal. La Danse des Dragons approche, et le générique montre Aegon en train d’envoyer des corbeaux dans sa tentative de trouver des soutiens, là où Rhaenyra envoie des dragons.

Vhagar tue Lucerys et Arrax

hbo

L’image finale de la nouvelle séquence d’ouverture de House of the Dragon montre la mort tragique du jeune Lucerys, parti chercher des soutiens pour sa mère dans la lutte pour la couronne.

Cet ultime moment est crucial pour la suite de la série, puisqu’il est l’élément déclencheur de la guerre civile qui va ravager le royaume.

Le showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, a suggéré que le générique avait des chances de rester lié à la série pour les prochaines saisons. Mais il a également précisé que de nouvelles scènes pourraient y être ajoutées à l’avenir.

La saison 2 de House of the Dragon a entamé sa diffusion le 17 juin 2024. Pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

