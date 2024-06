House of the Dragon : Qui sont les enfants de Rhaenyra et Daemon ?

La famille des Targaryens s’étend sur de nombreuses branches différentes, et les naissances sont nombreuses : au milieu de l’union entre Rhaenyra et Daemon, quels enfants sont nés du couple ?

C’est un duo hors du commun qui s’est formé dans la saison 1 de House of the Dragon : après avoir fait monter la température pour mieux s’éloigner, Rhaenyra et Daemon Targaryen ont fini par s’unir pour tenir tête à Alicent Hightower et ses conseillers souhaitant placer sa descendance sur le trône de fer.

Mais chacun des personnages avait déjà vécu avec un autre partenaire avant de se passer la bague au doigt, et des enfants sont nés de ces alliances entre les maisons Targaryens et Velaryon. La famille recomposée est donc vite devenue nombreuse avec le remariage, et il est facile de se demander quels bambins appartiennent exclusivement au couple de Rhaenyra et Daemon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quels sont les enfants nés de l’union entre Rhaenyra et Daemon ?

Rhaenyra et Daemon ont eu deux enfants ensemble : Aegon III et Viserys II.

hbo

Ils apparaissent pour la première fois dans la série dans l’épisode 8 de la saison 1, alors qu’ils ne sont encore que des nourrissons. Les spectateurs ont pu les revoir brièvement dans les premiers épisodes de la saison 2.

Sans entrer dans les détails pour éviter de spoiler les spectateurs, leur rôle dans la suite de House of the Dragon gagnera en importance, essentiellement durant les derniers événements de la Danse des Dragons. Il faudra donc attendre les prochaines saisons de la série HBO pour espérer les découvrir pour de bon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En dehors de sa relation avec Daemon, Rhaenyra a eu trois autres enfants, nés de son premier mariage avec Laenor Velaryon. Mais son ancien mari n’en est pas le père : l’héritière du trône entretenait en réalité une relation d’adultère avec Harwin Strong (ou Harwin Fort dans la VF). Du côté de Daemon, son précédent mariage avec Laena Velaryon lui a offert deux filles, Baela et Rhaena.

La saison 2 de House of the Dragon a commencé sa diffusion le 17 juin 2024. Pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

L’article continue après la publicité